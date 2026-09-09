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Neredeyse Bir Konsol Parasına Satılacak Kontrolcü SteelSeries Aeon Pro Tanıtıldı

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SteelSeries, üst düzey Xbox ve PC oyun kumandası Aeon Pro'yu tanıttı. Fiyatı cep yakıyor.

Neredeyse Bir Konsol Parasına Satılacak Kontrolcü SteelSeries Aeon Pro Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyuncu aksesuarları deyince akla gelen ilk firmalardan biri şüphesiz SteelSeries’dir. Şimdi ise şirket, oyunseverlerin çok hoşuna gidecek bir ürünle karşımıza çıktı. Firma, yeni üst düzey kontrolcüsü Aeon Pro’yu resmen bizlerle buluşturdu.

Aeon Pro, Xbox ve PC platformları için tasarlanan profesyonel bir oyun kumandası olarak geliyor. Adeta canavar gibi özelliklere sahip. Maalesef bu kadar üst düzey özellikler, gerçekten cep yakan bir fiyata sahip olmasını sağlıyor.

İçerikten Görseller

Neredeyse Bir Konsol Parasına Satılacak Kontrolcü SteelSeries Aeon Pro Tanıtıldı
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Karşınızda 260 dolarlık SteelSeries Aeon Pro

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Piyasadaki en pahalı kumandalardan biri olarak konumlanan Aeon Pro, sunduğu donanımsal yeteneklerle dikkat çekmeyi hedefliyor. Oyun kumandasında ilk dikkat çeken unsur, cihazın üst kısmında yer alan minik OLED ekran. Bu ekran üzerinden Xbox, PC veya Bluetooth modları arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca tür bazlı ön ayarlar, tuş atamaları ve titreşim hassasiyeti ayarları doğrudan bu ekran vasıtasıyla kontrol edilebiliyor. Ancak analog ölü bölgeleri gibi daha detaylı profiller ve hassas konfigürasyonlar için PC tarafındaki SteelSeries GG yazılımına ihtiyaç duyuluyor.

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Aeon Pro’nun öne çıkan pratik özelliklerinin başında değiştirilebilir batarya sistemi var. Ürün kutusundan iki adet batarya ile çıkıyor ve her bir batarya yaklaşık 12 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Kontrolcünün bataryası bittiğinde, kablosuz baz istasyonunda şarj olan diğer pil ile hızlıca değişim yapılabiliyor. Söz konusu batarya sistemi, markanın Arctis Nova Pro, Omni ve Elite kulaklık modellerinde kullanılan yapıyla birebir aynı.

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Baz istasyonu üzerinde biri Xbox, diğeri PC için olmak üzere iki adet USB-C girişi var. Kaynaklar arasında otomatik geçiş yapabilen sistem, aynı zamanda kumanda üzerinden manuel olarak da yönetilebiliyor. Şarj istasyonuna bataryanın yalnızca tek bir yönde takılabiliyor olması ise tasarlandığı şekliyle dikkat çekiyor.

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Aeon Pro, Hall Effect analog kol ve tetiklerin yanı sıra membran tuşlar yerine mekanik anahtarlar barındırıyor. Bu durum standart Xbox kontrolcülerine kıyasla daha belirgin bir dokunsal geri bildirim ve klik sesi sunuyor. İki kademeli tetik kilitleri ise analog çekim mesafesini kısaltarak fare tıklamasına benzer hızlı bir etkileşim imkanı tanıyor. Cihazın arka tarafında dört adet sabit arka pedal da var. Çıkarılamaz yapıda tasarlanan bu pedallar, sallantı ve gevşeme riskini azaltmak amacıyla gövdeye entegre edilmiş. Bu pedalları istediğiniz tuşu atayabiliyorsunuz. Özellikle rekabetçi oyunlarda çok işe yarayacaklarını söyleyebiliriz.

Steelseries Aeon Pro modeli, piyasadaki diğer kontrolcülere kıyasla çok pahalı. Öyle ki ürün, 259,99 dolara satılıyor. Karşılaştırma yapacak olursak Steam Controller 99,99 dolar, DualSense Ede 199,99 dolar, Xbox Elite Series 2 Core 129,99 dolar gibi ücretlere sahip.

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