Steve Jobs’ın 1979'dan Kalma Apple İş Kartı Satışa Çıkacak

Apple’ın kurucusu merhum Steve Jobs’ın Apple’ın ilk yıllarından kalma bir iş kartı ortaya çıktı ve Şubat ayının ortalarında açık artırma ile satışa çıkarılacak.

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Apple, bundan tam 45 yıl önce 1 Nisan 1976 yılında kuruldu. Apple’ın kurucu babasını ise hepimiz tanıyoruz: Steve Jobs. Teknoloji dünyasına öncü olan bu dehanın çok önemli bir eşyası, yakın zamanda bir YouTube çalışanı tarafından keşfedildi.

Ortaya çıkan eşya ise Steve Jobs’ın Apple şirketinin ilk yıllarından kalma bir iş kartı. Alfred DiBlasi isimli YouTube çalışanı, 1980 yılında bir arkadaşından aldığı ve o yıldan beri plastik bir poşet içerisinde saklanan iş kartını deposunda buldu.

Steve Jobs’ın 1979 yılından kalma Apple iş kartı açık artırma ile satılacak

DiBlasi, uzun süredir aklında olmayan ve bulduğu Steve Jobs’un 1979 yılından kalma iş kartını, Şubat ayının ortalarında açık artırma ile satışa çıkarmayı planlıyor. Açık artırmada son teklif verme süresi ise 17 Mart olarak belirlenmiş. Açık artırmanın geri kalanı için şu an için net bir bilgi yok.

DiBlasi’nin bulduğu tek şey Steve Jobs’ın iş kartı da değil, açık artırmada iş kartı ile birlikte 1979’dan kalma Apple’ın ofis haritasını da beraber veriyor. DiBlasi, açık artırmadan gelen parayla ise mutfağını yenilemeyi ve geliştirmeyi istiyor.

Açık artırmaya dair teklifler yapılmaya başladığında muhtemelen haberleri de gelir. Eğer merak ediyorsanız takipte kalın ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.