Apple, geçtiğimiz günlerde 3 trilyon dolar değerlemeyi de aşarak tarihe yeniden adını yazdırmayı başardı. Peki şirketin kurucu ortağı olan, 1997 yılından 2011’e kadar CEO’luğunu üstlenen Steve Jobs bugün hayatta olsaydı, serveti ne kadar olurdu?

Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar barajını aşarak dünyada bir ilki yapan dünyanın en değerli şirketi Apple, Ağustos 2019’da 2 trilyonu aşarak yine bir ilke imza attı. Büyümesini dur durak bilmeden devam ettiren şirket, son olarak geçtiğimiz günlerde 3 trilyon dolar barajını da kırarak yeniden tarihe ismini yazdırdı.

1976 yılında Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak tarafından kurulan Apple, büyük oranda Steve Jobs’ın yönetimi altında gelişti. 1985 – 1997 yılları arasında kurucusu olduğu şirkette yer almamış olsa da Jobs, 1997 yılından hayatını kaybettiği 2011 yılına kadar şirketin CEO’su olarak görev yaptı. Peki Steve Jobs, bugün yaşıyor olsaydı ve Apple’ın aynı başarısı o zaman da gerçekleşmiş olsaydı, Jobs’ın serveti bugün ne kadar olurdu?

Steve Jobs’ın bugünkü serveti ne kadar olurdu?

Steve Jobs’ın bugünkü tahmini servetini hesaplamak için iki kaleme bakmamız gerekiyor: Disney ve Apple. Jobs, hayatını kaybettiği zaman Apple’da yalnızca küçük bir paya sahipti. Jobs’ın servetinin büyük bir kısmı, Disney’den geliyordu. Jobs, kurucu ortağı olduğu Pixar stüdyosunu 2006 yılında Disney’e sattığında Disney’in %8’lik payını da almıştı.

Disney’in bugünkü değeri 285,19 milyar dolar seviyesinde. Bu da Steve Jobs bugün yaşasaydı, yalnızca Disney’deki payından servetine gelen para 22,8 milyar dolar olacaktı anlamına geliyor. Jobs, hayatını kaybettiğinde servetinin çoğunu eşine bırakmıştı.

Apple tarafına geldiğimizdeyse işler hafif karışıyor. Steve Jobs, 1985 yılında Apple’dan ayrıldığında bir hisse senedi haricinde tüm hisselerini satmıştı. 1997 yılında yeniden CEO görevine getirildiğindeyse Apple, Jobs’a yaklaşık 5,5 milyon adet hisse vermişti. O zamanlar bu hissenin değeri 300 milyon dolar civarındaydı.

Apple, 1997 yılından bu yana 4 kez hisse bölünmesi gerçekleştirdi. 21 Haziran 2000’de gerçekleşen bölünmeyle Jobs’ın hisse sayısı 11 milyona (1'e 2), 28 Haziran 2005’te 22 milyona (1'e 2), 9 Haziran 2014’te 154 milyona (1'e 7) ve son olarak 28 Ağustos 2020’de 616 milyona (1'e 4) yükselmiş olacaktı. Bu da Steve Jobs’ın yalnızca Apple hisselerinden bugün 105 milyar 952 milyon dolar servete sahip olacağını gösteriyor.

Her iki kalemi de topladığımızda Jobs’ın bugün yaklaşık 128,7 milyar dolar servete sahip olacağını görüyoruz.

Ortaya çıkan bu sonuç Steve Jobs’ın 2011 yılında sahip olduğu servetin günümüz değeriyle hesaplanmasıyla elde edildi. Fakat elbette bu süreç içerisinde Jobs'ın servetinin artmasını ya da azalmasına neden olacak gelişmeler de görebilirdi.

Steve Jobs, bu servetiyle günümüzde dünyanın en zengin kaçıncı kişisi olurdu?

Forbes'un gerçek zamanlı dünyanın en zengin kişileri listesine göre dünyanın en zengin ilk 5 kişisi ve servetleri şu şekilde:

Elon Musk (271,5 milyar dolar) Bernard Arnault (196,9 milyar dolar) Jeff Bezos (189,1 milyar dolar) Bill Gates (136,1 milyar dolar) Larry Ellison (118,9 milyar dolar)

Eğer Steve Jobs, günümüzde 128,7 milyar dolarlık servete sahip olsaydı dünyanın en zengin 5. kişisi olacaktı.