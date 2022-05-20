Netflix, Stranger Things'in iki kısımdan oluşacağı duyurulan dördüncü sezonunun kaç bölümden oluşacağını açıkladı ve ilk bölümden görüntüler yayınladı. Açıklamalara göre yeni sezon, 27 Mayıs'ta 7, 1 Temmuz'da ise 2 bölümle bizlerle buluşacak ve toplam 9 bölümden oluşacak.

Dünyanın en popüler sinema ve dizi platformlarından biri olan Netflix’te yayınlanan Stranger Things, hayranlar tarafından heyecanla beklenen dördüncü sezonu ile 27 Mayıs 2022’de geri dönüyor. Yapımın yaratıcılarından daha önce gelen açıklamalarda neredeyse üç yıllık bir aranın dönen dizinin yeni sezonunun ilki 27 Mayıs’ta, ikincisi ise 1 Temmuz’da olmak üzere iki parçadan oluşacağı ifade edilmişti.

Geçtiğimiz hafta ise yeni sezonun dünya prömiyerinin yapıldığını ve medya mensuplarından ilk yorumların geldiğini sizlerle paylaşmıştık. Gelen ilk tepkilerin çoğu, bölüm başına 30 milyon dolar harcanan sezon hakkında olumlu yorumlar içeriyordu. Şimdi ise önümüzdeki günlerde bizlerle buluşacak dizi hakkında yeni açıklamalar geldi.

Toplam 9 bölümden oluşacak, en uzun bölümlere sahip sezon olacak

Netflix, yaptığı yeni açıklamalarda dizinin en uzun sezonu olacağı belirtilen 4. sezonun kaç bölümden oluşacağını ve iki parçaya nasıl bölüneceğini duyurdu. Dev platforma göre, 27 Mayıs’ta yayınlanacak olan ilk kısımda 7 bölüm yer alırken, 1 Temmuz’da bizlerle buluşacak ikinci kısımda 2 bölüm bulunacak. Yani merakla beklenen sezon toplam 9 bölümden oluşacak.

Bunun yanı sıra yeni sezondaki bölümlerin eski bölümlere göre çok daha uzun sürelere sahip olacağı da belirtildi. Açıklamalara göre 4. sezonun çoğu bölümü 75 dakika civarında olacak. Ayrıca ilk kısmın son bölümü olan 7. bölümün 98 dakika, 8. bölümün 85 dakika ve sezon finali olan 9.bölümün ise 2,5 saate yakın süreceği ifade edildi.

Yeni sezonun ilk sekiz dakikası yayınlandı

Netflix, resmi hesaplarından yeni sezonla ilgili bir de video paylaştı. Yapılan paylaşım, yeni sezonun ilk bölümünün ilk sekiz dakikasını göstererek hayranların heyecanını tavan yaptırdı. Platform tarafından paylaşılan videoya yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Son olarak dünya çapında oldukça popüler olan Stranger Things'in dördüncü sezonunun ardından beşinci bir sezonunun çıkacağını da ekleyelim. Ancak dizinin final sezonu olacak beşinci sezonun ne zaman bizlerle buluşacağı hakkında şu an için bir bilgi bulunmadığını belirtmek gerek.