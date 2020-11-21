Medya devi Netflix'in en popüler orijinal içeriklerinden Stranger Things'in 4. sezonunda kadroya dahil olacak yeni isimler açıklandı. Yeni sezonda 8 yeni oyuncu kadroya dahil olurken, en dikkat çeken isim Freddy Krueger olarak akıllara kazınan Robert Englund oluyor.

Netflix'in en çok izlenen orijinal yapımlarından biri olan Stranger Things, mart ayında koronavirüs pandemisi nedeniyle 4. sezon çekimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz ay itibarıyla çekimlerine yeniden başlanan diziden yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Bildiğiniz gibi dizinin son sezonu oldukça karmaşık bir final yapmış ve izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşmuştu. Bununla birlikte yeni sezonun Hawkins'te geçmeyeceğini, en azından buranın dışına çıkılacağını geçtiğimiz yıl yayınlanan resmi duyuru videosu sayesinde biliyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere dizinin ana mekânı değişince, oyuncu kadrosunda da birtakım yeni eklemeler olacak.

Yeni sezonda Stranger Things ekibine dahil olacak isimler belli oldu:

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla birlikte 4. sezonda kadroya dahil olacak yeni oyuncuların isimleri açıklandı. Yapılan paylaşıma göre yeni sezonda 8 yeni oyuncu ekibe dahil olurken dikkat çeken isimler arasında Jaqen H'ghar rolüyle Game of Thrones'tan tanıdığımız Tom Wlaschiha ve Elm Sokağında Kâbus filmlerindeki Freddy Krueger olarak akıllara kazınan Robert Englund yer alıyor.

Robert Englund'dan başlayacak olursak ünlü oyuncu, dizide Victor Creel karakteriyle karşımıza çıkacak. Dizinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Creel, "1950'lerde korkunç bir cinayet sebebiyle psikiyatri hastanesine hapsedilen rahatsız ve göz korkutucu bir adam" olarak tanımlandı.

Game of Thrones'un Jaqen H'ghar'ı Tom Wlaschiha ise Stranger Things'in yeni sezonunda Dmitri adında Rus bir gardiyanı canlandıracak. Yapılan paylaşımda Dmirti hakkında "Zeki ve çekici bir Rus gardiyan. Ama ona güvenilebilir mi?" ifadelerine yer verildi. Yeni sezonda diziye katılacağı açıklanan diğer isimler şu şekilde:

Eduardo Franco (Arglye): Jonathan'ın yeni en iyi arkadaşı. Surfer Boy Pizza'nın leziz pizzalarını şevkle dağıtan, eğlenceyi seven bir tip.

Jonathan'ın yeni en iyi arkadaşı. Surfer Boy Pizza'nın leziz pizzalarını şevkle dağıtan, eğlenceyi seven bir tip. Jamie Capbell Bower (Peter Ballard): Psikiyatri hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan şefkatli biri.

Psikiyatri hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan şefkatli biri. Sherman Augustus (Yarbay Sullivan): Hawkins'teki kötülüğü sonsuza kadar nasıl durduracağını bildiğine inanan zeki, mantıklı bir adam.

Hawkins'teki kötülüğü sonsuza kadar nasıl durduracağını bildiğine inanan zeki, mantıklı bir adam. Mason Dye (Jason Carver): Okuldaki en popüler kızla çıkan yakışıklı, zengin bir atlet. Ancak yeni bir tehdit varken mükemmel dünyası çözülmeye başlar.

Okuldaki en popüler kızla çıkan yakışıklı, zengin bir atlet. Ancak yeni bir tehdit varken mükemmel dünyası çözülmeye başlar. Nikola Djuricko (Yuri): Kötü şakaları, peşin parayı ve çıtır fıstık ezmesini seven, kılıksız ve sağı solu belli olmayan bir Rus kaçakçısı.

Kötü şakaları, peşin parayı ve çıtır fıstık ezmesini seven, kılıksız ve sağı solu belli olmayan bir Rus kaçakçısı. Joseph Quinn (Eddie Munson): Hawkins High’ın resmi D&D kulübü The Hellfire Club’ı yöneten 80’lerin korkusuz metalcisi.

Stranger Things'in yeni sezonunun ne zaman çıkacağı şimdilik bilinmiyor. Diziye dair yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.