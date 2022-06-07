Sudokuyu Daha Hızlı Çözmenizi Sağlayacak 8 İşe Yarar İpucu

Sayı tabanlı bir zeka oyunu olan sudoku, özellikle bulmacaseverlerin favorilerinden bir tanesidir. Farklı zorluk seviyelerinde satırları, sütunları ve kareleri özenle tüm rakamlar olacak şekilde doldurmanız gereken sudoku oyununa yeni başlayanların işini kolaylaştıracak bazı ipuçlarına ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalara gelin yakından bakalım.

Bugün eski popülaritesini yitirmiş olsa da bir dönem hem ülkemizde hem de dünyada en sevilen sayı yerleştirme bulmacası olan sudoku, hala pek çok bulmacaseverin favorilerinden bir tanesidir. Sayı tabanlı bir zeka oyunu olan sudokudaki amaç 9 x 9 bir kutudaki tüm satırlarda, sütunlarda ve 3 x 3 karelerde 1’den 9’ kadar olan tüm rakamları tekrar etmeyecek şekilde kullanmaktır. Rakamlar yerleştirildiği zaman oyun kendi kendine tamamlanır.

Günümüzde özel yazılımlar sayesinde kısa sürede ve farklı zorluk seviyelerinde benzersiz sudoku kutuları oluşturulabiliyor. İşin uzmanları için her bir zorluk seviyesinin ayrı bir anlamı olsa da bu bulmayaca henüz yeni başlayanlar ve ne yapacağını bilmeyenler olabilir. Haklısınız çünkü amatör biri için sudoku oldukça zor bir oyundur. Gelin sudoku oyununa yeni başlayanların işini kolaylaştıracak bazı ipuçlarına ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalara yakından bakalım.

Yeni başlayanlar için sudoku ipuçları:

Nereden başlayacağınızı bilin:

Sudoku çözmeye yeni başlayanlardansanız 9 x 9 kutuda ilk rakamı nereye koyacağınızı bilmek epey zor olabilir. Kutunun bazı bölgelerinde, diğerlerinden çok daha fazla rakam olduğunu göreceksiniz. Bu nedenle ilk olarak daha fazla rakam bulunan satırdan, sütundan ya da 3 x 3 kareden başlayın.

Bu tür bir başlangıç yapmanın mantığı ise son derece basit, seçenekler az. Boş hücre sayısı azaldıkça o hücreye yerleştireceğiniz rakamların sayısı da azalıyor. Çıkan rakamlara da dikkat etmek bu noktada önemli. Örneğin beş 9’lu ve 2’siz bir kutuda dört tane 9 rakamından birini yerleştirmek, 2 rakamını yerleştirmekten çok daha kolaydır.

Açıkça görülen başlangıç noktalarını yakalayın:

Sudokunu amacı bir sütunda, bir satırda ve bir 3 x 3 karede 1’den 9’a kadar olan tüm rakamları kullanmaktır. Özellikle başlangıç seviyesi sudoku oyunlarında mutlaka tek ihtimalin olduğu hücreler vardır. Yani söz konusu satırda, sütunda ya da karede bazen tek seçenek, tek rakam koymaktır. Bu tür açıkça görülen başlangıç noktalarını yakalamak için sakince kutuyu incelemek ve doğal ipucu olarak sunulan bu başlangıçları kaçırmamak gerekiyor.

Özel tarama teknikleri belirleyin:

Sudoku bulmacalarını tamamlamak için ne yapmanız gerektiği belli ancak bunu nasıl yapmanız gerektiği tamamen size kalmış. Bazı oyuncular satır, bazıları sütun, bazıları ise 3 x 3 kareler üzerinden tarama yaparak oyuna başlarlar. Bunun anlamı, kutunun tamamına değil de belirli bir alana odaklanmak demektir.

Kendinizi en rahat hissettiğiniz tarama tekniğini oluşturun. Satır mı, sütun mu yoksa kare mi en hızlı başlamanızı sağlıyor bunu görün. Bu sayede açık başlangıçları çok daha hızlı yakalama şansınız olur. İlerleyen zamanlarda tarama alanınızı biraz daha genişleterek çakışan hücreleri yakalamaya çalışın. Zaman içinde farklı teknikler deneyerek kendi özel tekniğinizi geliştirmeniz işten bile değil.

Gereksiz zaman harcamayın:

Kendinize özel bir sudoku tarama tekniği geliştirmeniz önemli ancak her teknik, her oyunda işe yarayacak diye bir kural yok. Bir sütuna, bir satıra ya da 3 x 3 bir kareye odaklandınız diyelim ama ne yaparsanız yapın bir türlü hangi rakamı bulamıyorsunuz. Olabilir, demek ki o bölge henüz yeni rakamlar yerleştirecek kadar dolu değil. Hemen o hücrelerle çakışan diğer bölgelere geçin ve oralara yeni rakamlar yerleştirmeye çalışın.

Dolu hücrelerle çakışan bölgeleri kontrol edin:

Tek bir satıra, sütuna ya da kareye odaklanmak gözünüzü kör edebilir. Bu kadar dar bir alanda yoğunlaşmayın. Bir hücreyi doldurduktan sonra hemen çakıştığı diğer bölgeleri kontrol edin. Çoğu durumda tek bir hücre doldurmak bile kutunun geri kalanını etkiler. Hatta sütun ve satır bazında bakarsak bazen doldurduğunuz tek bir hücreden sonra odak noktanızı kutunun bambaşka bir bölgesine taşımanız gerekebilir. Bu nedenle tek bir odak noktanız olsa bile kutunun geri kalanını da kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

İlk zamanlar kurşun kalem kullanın:

Biliyoruz, pek çok bulmacasever için kurşun kalem değil de tükenmez kalem kullanmak bir onur meselesi haline gelebilir ancak sakin olun, daha yeni başladınız. İlk zamanlar sayısız hata yapacaksınız. Küçük bir hata yaptınız diye koca oyunu çöpe atmak istemezsiniz. Bu nedenle en azından kendi tekniklerinizi geliştirene kadar kurşun kalem kullanın ve yanınızda bir silgi olsun. Emin olun bu sayede hata yapmaktan çekinmediğiniz için yanlışlarınızı çok daha net görecek ve bunları gördüğünüz için düzeltmek çok daha kolay olacak.

Çıplak çiftleri arayın:

Sudokunun 9 x 9 kutusundaki bir satırda, bir sütunda ya da 3 x 3 bir karede bazen yan yana iki boş hücre olur ve bu hücrelere iki rakamdan biri gelmek zorundadır ama belli değildir. Bu durum çıplak çift olarak adlandırılır. Örneğin bir satırda yan yana iki boşluktan birine 2, birine de 3 gelecek diyelim ama hangisi hangi hücreye belli değil.

Örnekteki durumda amatörler şansına bir hücreye 3, bir hücreye 2 yazar ve çoğu zaman hata yaparlar. Ustalar ise bu iki seçeneği ellerinde tutarak bağlı oldukları sütuna, kareye ya da satıra odaklanırlar. İki rakamın elendiği bağlı bölgelerdeki bazı hücrelerde açıkça tek seçeneğin olduğu durumlar oluşur. Yani çıplak çift öylece kalsa bile onların sunduğu ipuçları sayesinde diğer hücreler doldurulabilir.

Gizli çiftleri arayın:

Çıplak çift durumu ile benzer olsa da gizli çiftleri öne çıkaran önemli bir özellik vardır, ikiden fazla seçenek. Durum çıplak çift ile benzerdir ancak gizli çiftlerde seçenek sayısı üç olabilir. Yine çıplak çift yönteminde olduğu gibi seçenekler boş olan hücrelere yazılır ve bağlantılı oldukları diğer sütunlardaki, karelerdeki ve satırlardaki boş hücrelerin uygun seçenekleri doldurulur. İlk zamanlar biraz zor olsa da gizli çiftler keşfedilmeye başladığı zaman oyun süresi büyük oranda kısalacaktır.

Bulmacaseverlerin gözdesi olan sayı tabanlı zeka oyunu sudokuya yeni başlayanların işini kolaylaştıracak bazı ipuçlarından ve oyun hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Sudoku oynuyorsanız size özel teknikleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.