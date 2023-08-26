Çıktığı günden beri her yaştan seveni bulunan, bize iyiliği aşılayan, bir prensesi kurtarmak için bu yola baş koyan tesisatçı Mario’nun yaratılmasında Temel Reis’in etkisi olduğunu biliyor muydunuz?

Bir Japon oyun tasarımcısı tarafından tasarlanan, İngilizce konuşabilen, dış görünüşüyle yerel bir Meksikalıya benzeyen İtalyan tesisatçı Mario, dünyanın en çok tanınan oyun karakterlerinden biri.

Gelin, şimdi efsanevi oyun karakteri Mario’nun yaratılış hikayesine ve Temel Reis ile arasında nasıl bir ilişki olduğuna yakından bakalım.

İlk kez Donkey Kong oyununda gördüğümüz Mario, aslında Temel Reis olarak tanıdığımız “Popeye” olarak tasarlanmıştı.

Ancak o dönem yaşanan telif hakları ve anlaşmazlıklar sonucunda Nintendo lisans alamadı. Hâl böyle olunca proje tamamen rafa kaldırılmak üzereyken günümüzde video oyunlarının babası olarak adlandırılan Shigeru Miyamoto, Temel Reis tasarımını biraz değiştirerek “Süper Mario”yu yarattı.

Miyamoto, Temel Reis tasarımı ile Mario arasında fark olması için Mario’ya bıyık tasarladı.

Ayrıca meslek olarak da bir fark yaratmak isteyen Miyamoto; eldivenleri, ayağından hiç çıkarmadığı ayakkabıları ve tulumuyla kahraman bir tesisatçı yarattı. İki tasarım arasındaki diğer en önemli fark ise Mario’nun çok yüksek yerlerden düşmesine rağmen ölmemesi.

Tasarımlar değiştirilse de benzer noktaları mevcut.

Temel Reis ıspanak yiyerek güçlenirken Mario ise topladığı mantarlar ile güçleniyor. Temel Reis en büyük aşkı Safinaz’ı Kabasakal’dan korurken, Mario da Prenses’i kötü adamlardan korumaya çalışıyor.

Tüm bu değişimlerden sonra Nintendo, Mario oyununu çıkarıyor ve aradan tam bir yıl geçmesinin ardından Popeye(Temel Reis) oyununu da lisansların alınması ile piyasaya sürüyor.

İki oyunun videosunu izleyerek aralarındaki benzerlikleri görebilirsiniz: