Sürücü Kursları, Maliyetler Nedeniyle Kapanmayı Düşünüyor

Sürücü kursu sektöründe geleceğin sürücülerini tedirgin eden bir kriz patlak verdi. Sektör kaynakları tarafından yapılan açıklamalara göre akaryakıt fiyatlarının yükselişi, sürücü kursları için Aralık 2021'de belirlenen taban fiyatı sürdürülebilir olmaktan çıkardı.

Akaryakıt ve otomobil fiyatları, Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde olan konular. Vatandaş, otomobil satın almak istediğinde fiyatları görüp vazgeçiyor, arabası olansa yüksek akaryakıt fiyatlarından dolayı yola çıkmadan iki kez düşünüyor. Şimdiyse bu konuda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu kez de sürücü kurslarında kriz patlak verdi. Kurs sahipleri, artan maliyetleri karşılayamadıklarını ileri sürerek kapanmayı düşündüklerini söylüyorlar.

Aralık 2021'de açıklanan kararla ehliyet kurs eğitim taban fiyatları 2.900 TL oldu. Bu karar, Ocak 2022'den beri uygulanıyor. Ancak İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (İSKEF) Başkanı Murat Tekin'e göre belirlenen bu fiyatın sürdürülebilirliği kalmadı. "Geçen aralık ayında bu fiyat belirlenirken yakıt giderleri 9 TL idi şimdi ise 30 TL oldu. Araç fiyatları iki katına çıktı. Asgari ücret 2.825 TL’den 4.250 TL oldu. Bu durum hem yakıt maliyetlerini hem de araba ve eğitmen giderlerini artırdı." diyen Tekin, İstanbul'daki 700 sürücü kursundan çoğunun kapanabileceğini ifade ediyor.

"Ehliyet almak isteyenlerin sayısı azaldı"

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isimse Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz oldu. Tepeöz tarafından yapılan açıklamalara göre sürücü kurslarına kaydolan vatandaşların sayısında da yüzde 20'lik düşüş var. Bunun nedeniyse alım gücünün düşmesi. "Sürücü kurslarına ayda 110 bin ila 130 bin kişi başvuruyor. Son dönemde alım gücünün düşmesi kursiyerlerin başvurusunu düşürdü. Sektörde yaklaşık yüzde 20 daralma oldu." diyen Tepeöz, durumu böyle özetledi. Peki sürücü kursları nasıl kurtulacak? Sektör kaynakları, zam taleplerini dile getirmiş durumdalar.

“Taban fiyatlar yılda bir kez komisyon tarafından belirleniyor. Her ilde ayrı taban fiyatlar uygulanıyor. Aralık 2021’de belirlenen taban fiyat hızla artan girdi maliyetleriyle kursların faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Taban fiyatın yılda 2 kez belirlenmesini istiyoruz.” ifadelerini kullanan Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Yılmaz, fiyat belirleme komisyonun tekrar toplanması için girişimlerde bulunduklarını ancak bugüne dek olumlu yanıt alamadıklarını ifade ediyor.