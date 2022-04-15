T.C. Kimlik Numarasının Nasıl Belirlendiğini Biliyor musun?

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sahip olduğu T.C. Kimlik numarası nasıl belirleniyor hiç düşündünüz mü? Bugün sizlere bu T.C. kimlik numaralarının gizli algoritmayla sağlamasını alacağız.

Şu sıralar e-devlet 2022 verilerinin sızdırıldığıyla ilgili iddialar ortada dolaşıyor. Tüm verilerimizin internet üzerinde depolandığı bu günlerde böyle bilgiler duymak da bizleri korkutuyor. Peki tüm bilgiler arasında en önemlilerinden biri olan T.C. kimlik numaramızı nasıl aldığımızı hiç düşündünüz mü? 11 haneden oluşan bu numaralar rastgele gibi görünüyor olsa da bir algoritmik sistemle çalışıyor.

Öncelikle 11 haneli olarak bildiğimiz kimlik numaramız aslında ilk 9 rakamdan oluşuyor. Son iki rakam ise ilk 9 rakamın sağlamasını yapıyor. Farklı algoritmalar sayesinde ortaya çıkan bu rakamın ‘tek haneli’ olması da matematiksel olarak mümkün değil. Şimdi sizlere kimlik numaranızın ilk 9 rakamından son iki rakamını nasıl bulabileceğinizi göstereceğiz.

Not: İçeriğimizdeki bilgiler T.C. kimlik numarasının kişiye özel olması nedeniyle sınırlandırılmıştır. Lütfen T.C. kimlik numaranızı hiçbir yerde paylaşmayın. Zararlı insanların eline geçmemesi için dikkatli olmanızı öneriyoruz.

T.C. kimlik numaralarının arkasındaki algoritmik sistem

Kimlik numaralarımızın son 2 hanesi ilk 9 rakamın sağlamasını yapıyor demiştik. Bu son iki rakamı farklı ele alarak sağlama çıkartabiliyoruz. İlk olarak 10. rakamın nasıl bulunduğuna bakalım:

Kimlik numaranızın 1. 3. 5. 7. ve 9. hanelerini toplayın ve bunu 7 ile çarpın. Bu sayısı bir köşeye alın. Daha sonrasında 2. 4. 6. ve 8. haneleri toplayıp ilk başta köşeye attığınız sayıdan en son topladığınız sayıyı çıkarın. Elinizde kalan sayıyı 10'a bölün. Bu işlemi yaptıktan sonra tam sayının ardından elinizde kalan sayı bize 10. rakamı verir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse tüm işlemleri yapıp 10'a böleceğimiz ana kadar elimizde 78 sayısı kaldığını düşünelim. 78'i 10'a böldüğümüzde 7'e tam bölünebilecek ve elimizde geriye 8 kalacak. İşte bu 8 sayısı sizin 10. rakamınız olacaktır.

Şimdi sıra 11. rakamı bulmaya geldi. Bunun için T.C. kimlik numaranızdaki ilk 10 sayıyı sırasıyla toplayın. Elde ettiğiniz sonucu ise 10'a bölün. Bu işlemi yaptıktan sonra geriye kalan sayı bize 11. rakamı verecek. Bunu da bir örnekle açıklayalım. T.C. kimlik numaranızdaki ilk 10 sayının toplamı 46 olmuş olsun. Bu sayıyı 10'a böldüğünüzde, bölme işleminde tam bölünemeyen 6 sayısı bizim 11. rakamımız olacaktır.

Bir örnekle açıklamak gerekirse…

Şimdi örnek olarak bir numara belirleyelim, numaramızda 10562272296 olsun. Bu numarayla ilgili az önce yaptığımız açıklamaya göre işlemlerimizi yapalım. 10. hanedeki rakamı bulmak için 1+5+2+7+2=17 17*7=119. 0+6+2+2=10. 119-10=109. 109'u 10'a böldüğümüzde 9 rakamı çıkar ve bu da 10. rakamı bize doğru olarak gösterir: 10562272296. 11. rakamı bulmak için 1+0+5+6+2+2+7+2+2+9=36 toplama işleminin ardından çıkan sonucu 10’a böldüğümüzde kalan 6 rakamı oluyor. Bu da bize örnek aldığımız kimlik numarasının son hanesini verir.

Bu sistem T.C. kimlik numarasının son 2 hanesinin nasıl sağlamasını alabileceğinizi gösteriyor. Peki siz bu yöntemi kullanarak doğru sonuca ulaştınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.