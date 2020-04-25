Taahhütsüz İnternet Tarifeleri ve Fiyatları - 2020

İnternet tarifesi seçerken karşımıza çıkan en cazip özellik, taahhüt vermemek. Hatta artık bu özelliği çoğu internet kullanıcı aramaya başladı. Tüketiciler, sırf daha uygun fiyata hizmet almak için uzun süreler boyunca tek bir şirkete bağlı kalmak zorunda değiller. Sizin için taahhütsüz internet tarife ve fiyatlarını derledik.

İnternet ev ve işyerlerimizin vazgeçilmez bir parçası. İnternet paketi seçerken dikkat etmemiz gereken en önemli detaylardan birisi, paketi kendi ihtiyaçlarımıza göre seçmek olacaktır. Eğer yeni bir internet sağlayıcısı seçecekseniz, günümüz şartlarında taahhüt yapmak istemeyebilirsiniz. Taahhütsüz internet tarifeleri de böyle bir arayışta karşınıza çıkında karar vermeniz zorlaşabilir.

Birçok şirketin sunmuş olduğu taahhütsüz tarifeler ile bu şirketlerin performansını test edebilir, altyapınıza uygun olup olmadığını görebilirsiniz. Farklı internet sağlayıcılarından en uygun fiyatlı taahhütsüz internet tarifelerini ve fiyatlarını sizler için listeledik.

Taahhütsüz internet paketleri

Netspeed - Net Avantaj Smart

ORIS Telekom - Süper İnternet 16

Turksat KabloNet - Akıllı Sınırsız Tarife

Millenicom - Avantajlı Özgürüm Kampanyası

TurkNet - Özgür İletişim Paketi

Türk Telekom - NET Paket

Türk Telekom - NET Paket

Türk Telekom’un sunmuş olduğu taahhütsüz internet paketinde bağlantı hızı 4 Mbps’ye kadar desteklerken aylık kullanım kotası 20 GB olarak belirlenmiş. Bu tarifenin ücreti 85 TL olmakla birlikte eğer internet hızı ve aylık kullanım kotası size yeterli gelmezse, buraya tıklayarak Türk Telekom’un sunmuş olduğu diğer paketlere ulaşabilirsiniz.

TurkNet - Özgür İletişim Paketi

TurkNet, bünyesinde sadece bir paket sunuyor ve bu taahhütsüz internet paketinde 100 Mbps internet ve aylık sınırsız kullanım hizmeti veriyor. Paketin ücreti ise 75,99 TL. Paketle birlikte kullanıcılarına 1000 dakika her yöne konuşma hakkı veren TurkNet, kullanıcıların tarifeyi beğenmedikleri takdirde 30 gün içerisinde iade yapabileceklerini söylüyor. Paketi detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Millenicom - Avantajlı Özgürüm Kampanyası

Millenicom, sunmuş olduğu taahhütsüz internet paketiyle 74,90 TL ücret karşılığında kullanıcılarına 16 Mbps’e kadar hız ve sınırsız aylık kullanım kotası sunuyor. Ayrıca evinde sabit hat bulunan kullanıcılara isteğe bağlı olarak sabit hat hizmeti de vermekte. Millenicom’un sunmuş olduğu diğer internet paketlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Turksat KabloNet - Akıllı Sınırsız Tarife

KabloNet’in taahhütsüz internet paketinde internet hızı günün iki bölümüne göre farklılık gösteriyor. Gece 00.00 ve akşam 19.00 arası internet hızı 16 Mbps’e kadar çıkarken saat 19.00 ve 24.00 arası bu hız 5 Mbps’e kadar düşüyor. Aylık kullanım kotası sınırsız olan bu tarifenin ücreti 69,99 TL. Buraya tıklayarak Turksat KabloNet’in diğer internet paketlerini inceleyebilirsiniz.

ORIS Telekom - Süper İnternet 16

Sınırsız kota ve 16 Mbps indirme hızıyla ORIS Telekom’un sunmuş olduğu Süper İnternet 16 tarifesinin ücreti 54,90 TL. “Her eve internet” sloganıyla kullanıcıların ihtiyaçlarına göre çeşitli tarifeler sunan ORIS Telekom’un diğer tarifelerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Netspeed - Net Avantaj Smart

Netspeed, Net Avantaj Smart paketiyle 50 GB smart kota, 16 Mbps indirme hızı ve 1 Mbps’e kadar upload hızını ayda 40 TL’ye kullanıcılarına sunmakta. Kota aşım durumunda 1 GB başına 50 Kr ücret alan bu tarifede faturanız 66 TL’ye ulaştığı zaman ekstra GB için ücret alınmıyor. Netspeed’in diğer paketlerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.