TECNO Phantom X Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

TECNO'nun yeni amiral gemisi telefonu Phantom X, Türkiye'de resmen satışa sunuldu. Amiral gemisi diğer modellere kafa tutabilecek donanıma sahip telefon, tasarımıyla da fazlasıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan ve ülkemize getirdiği akıllı telefonlarla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran TECNO, amiral gemisi akılı telefonu Phantom X'i satışa sundu. Ülkemizdeki önde gelen perakendeciler ile e-ticaret platformları üzerinden satın alınabilen akıllı telefon, sahip olduğu teknik özellikleri ve etkileyici tasarımı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki TECNO'nun yeni telefonu Phantom X, tüketiciye neler vadediyor?

TECNO'nun yeni amiral gemisi telefonu Phantom X, 6,7 inç büyüklüğünde Super AMOLED yapıdaki ekranla geliyor. 90 Hz tazeleme oranı ile pürüzsüz bir deneyim vadeden telefon, ekranındaki hap şekilli delikte ise ikili ön kamera kurulumunu barındırıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP çözünürlük sunan ana kameraya ek olarak 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı ikinci kamera yer alıyor. Ekranın kavisli yapısı ise kullanıcıya daha da premium bir his sunmayı amaçlıyor.

Karşınızda TECNO Phantom X

TECNO Phantom X, MediaTek'in 12 nm üretim mimarisine sahip işlemcisi Helio G95'ten güç alıyor. Bu gücü 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleyen mühendisler, ortaya çıkan gücün yüksek sıcaklık nedeniyle sekteye uğramaması için de özel bir soğutma sistemi kullanıyorlar. Bu sayede ısı, telefonun içerisinde eşit bir şekilde yayılıyor ve performans düşüşü engellenmiş oluyor. Telefonun 33 watt hızlı şarj destekli bataryasının sunduğu maksimum kapasite ise 4.700 mAh olarak açıklandı.

TECNO'nun yeni amiral gemisi, etkileyici bir şekilde dizayn edilmiş arka kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlük sunan geniş açılı ana kamera, 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve bir de 8 MP çözünürlük sunan portre çekim odaklı kamerası yer alıyor. Tüketiciler, yapay zeka ile desteklenen bu kamera kurulumunda 4K video çekimleri yapabiliyor, Super Night gibi üst düzey çekim performansı sunan özel modları deneyimleyebiliyorlar. Telefonun arka kısmından bahsetmişken, Phantom X'in kasasının kavislerindeki açının, telefonun ele oturabilmesi için özel olarak hesaplandığını belirtelim.

TECNO Phantom X teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç büyüklüğünde Super AMOLED, FHD+, 90 Hz tazeleme oranı

6,7 inç büyüklüğünde Super AMOLED, FHD+, 90 Hz tazeleme oranı İşlemci: MediaTek Helio G95

MediaTek Helio G95 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ön Kamera: 48 MP + 8 MP

48 MP + 8 MP Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 8 MP

50 MP + 8 MP + 8 MP Batarya: 4.700 mAh (33 watt hızlı şarj)

4.700 mAh (33 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Phantom X, iki farklı renk seçeneği ile tercih edilebiliyor. Telefonun fiyatı ise 6.999 TL olarak açıklandı. Eğer siz de TECNO Phantom X ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve ürünü satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.