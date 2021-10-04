AnTuTu, Eylül Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, eylül ayının en iyi amiral gemisi ile orta segment Android telefonlarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre en iyi amiral gemisi Android telefon Nubia Red Magic 6S, en iyi orta segment Android telefon ise Xiaomi Mi 11 Lite oldu.

Zaman zaman manipülasyon iddiaları ile gündeme gelse de dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından bir tanesi olan AnTuTu, eylül ayına ilişkin verilerini açıkladı. Bu açıklamalarda geçtiğimizin ayın en iyi üst düzey Android akıllı telefonları ile orta segmentte dikkat çeken modellerini açıklayan AnTuTu, yeni bir telefon almayı düşünen tüketiciler için önemli bir data oluşturmuş oldu.

AnTuTu'nun listelerinde baktığımızda, üst düzey telefonlar için şaşırmadığımız bir detayın bizleri karşıladığını görüyoruz. Öyle ki eylül ayında en iyi performans sonuçları veren üst düzey Android telefonların tümü, Snapdragon 888+ ile Snapdragon 888'den güç alıyordu. Bu durum, orta segment cihazlar söz konusu olduğunda biraz daha değişiklik gösteriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, eylül ayının en iyi üst düzey Android telefonlarına yakından bakalım.

Eylül ayının en iyi amiral gemisi Android telefonu: Nubia Red Magic 6S

AnTuTu'da girdiği testlerde en yüksek puanı almayı başaran akıllı telefon, Nubia Red Magic 6S oldu. Oyuncular için özel olarak geliştirilen akıllı telefon, AnTuTu performans testlerinde 857 bin 918 puan almayı başardı. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla Snapdragon 888+ işlemciye sahip olan telefon, bir süre daha listenin zirvesinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. AnTuTu listesinin en iyi akıllı telefonları listesindeki genel durum şöyle;

Nubia Red Magic 6S (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888+): 857 bin 918 puan

Xiaomi Black Shark 4 Pro (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888): 837 bin 715 puan

Vivo X70 Pro+ (12 GB RAM, 512 GB depolama alanı, Snapdragon 888+): 836 bin 943 puan

iQOO 8 Pro (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888+): 836 bin 410 puan

Asus ROG Phone 5 (16 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888+): 828 bin 509 puan

iQOO 8 (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888): 826 bin 460 puan

OnePlus 9 Pro (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888): 822 bin 130 puan

OnePlus 9 (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888): 809 bin 562 puan

Realme GT (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888): 805 bin 786 puan

Xiaomi Mix 4 (12 GB RAM, 512 GB depolama alanı, Snapdragon 888+): 803 bin 422 puan

Eylül ayının en iyi orta segment Android telefonu: Xiaomi Mi 11 Lite

AnTuTu'nun eylül ayına ilişkin ikinci listesinde yer alan en iyi model, Xiaomi Mi 11 Lite olarak karşımıza çıktı. Qualcomm'un Snapdragon 780G işlemcisinden güç alan, bu gücü 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleyen telefon, girdiği testlerde 532 bin 140 puan almayı başardı. AnTuTu'nun eylül ayı en iyi orta segment Android telefonlar listesinin devamı, MediaTek ve Kirin işlemcileri de karşımıza çıkarıyor. İşte o listedeki tüm akıllı telefonlar;