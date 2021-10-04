AnTuTu, Eylül Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Zaman zaman manipülasyon iddiaları ile gündeme gelse de dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından bir tanesi olan AnTuTu, eylül ayına ilişkin verilerini açıkladı. Bu açıklamalarda geçtiğimizin ayın en iyi üst düzey Android akıllı telefonları ile orta segmentte dikkat çeken modellerini açıklayan AnTuTu, yeni bir telefon almayı düşünen tüketiciler için önemli bir data oluşturmuş oldu.
AnTuTu'nun listelerinde baktığımızda, üst düzey telefonlar için şaşırmadığımız bir detayın bizleri karşıladığını görüyoruz. Öyle ki eylül ayında en iyi performans sonuçları veren üst düzey Android telefonların tümü, Snapdragon 888+ ile Snapdragon 888'den güç alıyordu. Bu durum, orta segment cihazlar söz konusu olduğunda biraz daha değişiklik gösteriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, eylül ayının en iyi üst düzey Android telefonlarına yakından bakalım.
Eylül ayının en iyi amiral gemisi Android telefonu: Nubia Red Magic 6S
AnTuTu'da girdiği testlerde en yüksek puanı almayı başaran akıllı telefon, Nubia Red Magic 6S oldu. Oyuncular için özel olarak geliştirilen akıllı telefon, AnTuTu performans testlerinde 857 bin 918 puan almayı başardı. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla Snapdragon 888+ işlemciye sahip olan telefon, bir süre daha listenin zirvesinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. AnTuTu listesinin en iyi akıllı telefonları listesindeki genel durum şöyle;
- Nubia Red Magic 6S (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888+): 857 bin 918 puan
- Xiaomi Black Shark 4 Pro (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888): 837 bin 715 puan
- Vivo X70 Pro+ (12 GB RAM, 512 GB depolama alanı, Snapdragon 888+): 836 bin 943 puan
- iQOO 8 Pro (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888+): 836 bin 410 puan
- Asus ROG Phone 5 (16 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888+): 828 bin 509 puan
- iQOO 8 (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888): 826 bin 460 puan
- OnePlus 9 Pro (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888): 822 bin 130 puan
- OnePlus 9 (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888): 809 bin 562 puan
- Realme GT (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 888): 805 bin 786 puan
- Xiaomi Mix 4 (12 GB RAM, 512 GB depolama alanı, Snapdragon 888+): 803 bin 422 puan
Eylül ayının en iyi orta segment Android telefonu: Xiaomi Mi 11 Lite
AnTuTu'nun eylül ayına ilişkin ikinci listesinde yer alan en iyi model, Xiaomi Mi 11 Lite olarak karşımıza çıktı. Qualcomm'un Snapdragon 780G işlemcisinden güç alan, bu gücü 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleyen telefon, girdiği testlerde 532 bin 140 puan almayı başardı. AnTuTu'nun eylül ayı en iyi orta segment Android telefonlar listesinin devamı, MediaTek ve Kirin işlemcileri de karşımıza çıkarıyor. İşte o listedeki tüm akıllı telefonlar;
- Xiaomi Mi 11 Lite (8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, Snapdragon 780G): 532 bin 140 puan
- Honor 50 Pro (8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 778G): 514 bin 538 puan
- Honor 50 (8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 778G): 510 bin 717 puan
- OPPO Reno6 5G (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, MediaTek Dimensity 900): 497 bin 932 puan
- Redmi 10X 5G (6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, MediaTek Dimensity 820): 455 bin 398 puan
- Realme Q3 Pro (8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, Snapdragon 768G): 449 bin 274 puan
- OPPO K9 5G (8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, Snapdragon 768G): 446 bin 627 puan
- Huawei Nova 8 Pro (8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, Kirin 985): 439 bin 923 puan
- iQOO Z3 (8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, Snapdragon 768G): 438 bin 581 puan
- Huawei Nova 8 (8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, Kirin 985): 434 bin 615 puan