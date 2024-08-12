TechNick adlı YouTube kanalı, yeni nesil amiral gemisi telefonları şarj testine soktu. Testin sonuçları, bazı popüler modellerin sıralaması noktasında şaşırtıcıydı.

Akıllı telefon firmaları gerçekleştirdikleri her lansmanda daha iyi bir batarya ömrü, daha hızlı şarj vs. gibi özellikler duyuruyor olsalar da hepimiz biliyoruz ki bugün bile hala yoğun kullanım altında çoğu telefon bir günü tamamlamakta zorlanıyor. Peki 2024 model amiral gemileri içinde tek şarj ile en uzun kullanım sunan akıllı telefon hangisi? TechNick adlı YouTube kanalı, bu sorunun yanıtı için tüm telefonları aynı teste sokarak sonucu paylaştı.

Teste ve sonuçlara geçmeden önce Apple'ın 2024 model iPhone'ları henüz tanıtmadığı için testte iPhone 15 Pro Max'in yer aldığını belirtelim. Teste giren diğer modeller ise Samsung Galaxy S24 Ultra, Huawei Pura 70 Ultra, Xiaomi 14 Ultra vivo X100 Pro, vivo X100 Ultra ve HONOR Magic 6 Pro oldu.

En kötü sonuç Xiaomi, en iyi sonuç Honor'dan

TechNick, söz konusu testi gerçekleştirirken sistem uygulamaları, medya uygulamaları, sosyal medya uygulamaları, kamera uygulamaları ve performans testi uygulamaları dahil toplam 15 uygulamadan faydalandı. Cihazların şarj yüzdeleri ve ısıları her 30 dakikada bir ölçüldü. Cihazların test sonucunda ulaştıkları süreler ise şu şekildeydi:

Model Batarya Kapasitesi Test Sonucu Xiaomi 14 Ultra 5.000 mAh 7 saat 23 dakika vivo X100 Ultra 5.500 mAh 8 saat 46 dakika Samsung Galaxy S24 Ultra 5.000 mAh 9 saat 12 dakika iPhone 15 Pro Max 4.441 mAh 9 saat 15 dakika vivo X100 Pro 5.400 mAh 10 saat 17 dakika Huawei Pura 70 Ultra 5.200 mAh 11 saat 3 dakika Honor Magic 6 Pro 5.600 mAh 11 saat 5 dakika

Teste giren cihazlar arasında en düşük şarj ömrünü Xiaomi 14 Ultra, en uzun şarj ömrünü ise Honor Magic 6 Pro gösterdi. Akıllı telefon dünyasının en çok karşılaştırılan iki amiral gemisi iPhone 15 Pro Max ile Samsung Galaxy S24 Ultra'nın neredeyse aynı sonucu alması da epey dikkat çekici.

Editör notu: Bu tarz testler, cihazların tek şarj ile kullanım süreleri hakkında ciddi ipuçları sunuyor olsa da akıllı telefon üreticilerinin farklı optimizasyonlar gerçekleştirdiğini unutmamakta fayda var. Dolayısıyla farklı kullanım alışkanlıklarına göre yukarıdaki tabloda görmüş olduğunuz sonuçlar farklılık gösterebilir.

TechNick'in karşılaştırma videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz