Tek Soruluk Dev Anket: En İyi GSM Servis Sağlayıcısı Hangisi?

Her hafta Webtekno olarak takipçilerimize gündemdeki yeni bir konuyu soruyor ve görüşlerini dinliyoruz. Bu haftaki sorumuz ise "En iyi GSM servis sağlayıcısı hangisi?"

Akıllı telefonlarımızın âdeta vücudumuzun bir uzvu hâline geldiği şu günlerde, kesintisiz bir iletişim ve hızlı bir internet bağlantısı olmazsa olmazımız. Metroda, dağ başında, tatilde veya evimizin en ücra köşesinde, en önemlisi de afet anlarında "Şebeke çekiyor mu?" stresi yaşamak istemiyoruz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Hepimizin aklında da o malum soru olan "Acaba en iyisi hangisi?" var. Webtekno olarak her cuma farklı platformlarda düzenlediğimiz "Tek Soruluk Dev Anket" serimizde bu hafta bu soruyu masaya yatırdık. X, Instagram, LinkedIn ve YouTube topluluk sekmeleri üzerinden takipçilerimize sorduk: En iyi GSM servis sağlayıcısı hangisi?

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Webtekno olarak "Tek Soruluk Dev Anket" serimizde herhangi bir taraf tutmuyor, ekip olarak tamamen objektif kalıp yalnızca siz değerli takipçilerimizin ve toplumun nabzını tutmayı hedefliyoruz.

Turkcell açık ara ipi göğüsledi

Anket sonuçlarını incelediğimizde dört farklı platformda (X, Instagram, YouTube ve LinkedIn) gerçekleştirdiğimiz anketlerin tamamında ezici bir üstünlükle birinci sıraya yerleşen isim Turkcell oldu.

Görünüşe göre kullanıcılar, konu "en iyi" kelimesi olduğunda cüzdanlarından ziyade çekim gücü, altyapı kalitesi ve internet hızına odaklanıyorlar. Gelin biraz da takipçilerimizin neden Turkcell'i tercih ettiğini ve tüm operatörlere yönelik düşüncelerini ele alalım.

"Pahalı ama çekiyor"

Anketlerimize katılan takipçilerimizin yorumları aslında ülkemizdeki operatör ekosisteminin en büyük özetini sunuyor.

Turkcell'e oy veren kullanıcıların çok büyük bir kısmı, paket fiyatlarının yüksekliğinden dert yanıyor ancak iş şebeke kalitesine geldiğinde, "Fiyatlar cep yakıyor ama dağın başında bile 4.5G çekiyor, hakkını yiyemem" minvalindeki yorumlar oldukça fazla. Yani kullanıcılar, aldıkları hizmetin kalitesinin yüksek fiyata değdiğini düşünüyor.

Türk Telekom ve Vodafone'da fiyat/performans rekabeti

Anketin 2. ve 3. sıralarını paylaşan Türk Telekom ve Vodafone ise kendi içlerinde bir rekabet hâlinde.

Türk Telekom'a oy veren kullanıcılar, markanın son yıllarda altyapısına yaptığı yatırımların meyvesini verdiğini ve fiyat/performans açısından en mantıklı tercih olduğunu savunuyorlar. Özellikle fiber altyapı ile mobil hat birleşimindeki avantajlar kullanıcıların dikkatini çekmiş durumda.

Vodafone cephesinde ise kullanıcıların büyük bir kısmı markayı genellikle "Red" ayrıcalıkları, sınırsız sosyal medya paketleri, Vodafone Yanımda fırsatları ve daha uygun fiyatlı tarifeleri için tercih ediyor ancak yorumlarda kapsama alanı ve kapalı mekânlardaki çekim gücü konusunda yaşanan bazı sıkıntılar sıklıkla dile getirilmiş.

Ezcümle:

Webtekno takipçilerine göre Türkiye'de GSM operatörleri arasındaki rekabette "kalite ve altyapı" denilince akla gelen ilk isim açık ara Turkcell ancak artan fatura bedelleri, önümüzdeki dönemde "en iyi" algısını "en fiyat/performans" odaklı bir yapıya kaydırır mı, bunu zaman gösterecek.

Peki siz bu sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi operatörünüzden memnun musunuz yoksa taahhüt bitse de gitsek diyenlerden misiniz? Gelin yorumlarda tartışalım!