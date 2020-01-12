Günümüzde Silikon Vadisi başta olmak üzere dünya üzerine yayılmış sayısız teknoloji şirketi bulunuyor ve bunlardan bazıları kendi sektörlerine yön veriyor. Bahsi geçen şirketlerin CEO'ları, şirketlerin başarısında büyük pay sahibi durumdalar ancak onlara desteğini esirgemeyen hayat arkadaşları da adını ezberlediğimiz şirketlerin ardındaki görünmez kahramanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Gelin teknoloji devlerinin CEO'larının eşlerinin biyografilerine yakından bakalım.

Google, Facebook, Apple, Alibaba ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin isimlerini artık ezbere biliyoruz. Bu şirketlerin yakaladığı başarının ardındaki en önemli isimlerse şirketlerin CEO'ları. Sizler de takdir edersiniz ki böyle büyük şirketlerin CEO'su olmak için oldukça farklı kişiliklere sahip olmak gerekiyor.

Stresi kaldırabilmek, tüm operasyonları sorunsuz şekilde yönetebilmek, hızlı kararlar verebilmek gibi özelliklere sahip olması gereken CEO'ların hayatlarında yaşadıkları her şeyi gören ve onları en yakından tanıyan kişilerse muhtemelen hayat arkadaşları. Bahsi geçen şirketlerden bazılarının CEO'ları on yıllardır evliyken bazılarıysa bekar durumdalar. Biz de bu içeriğimizde evli olan CEO'ların eşlerinin hayatlarına kısa bir bakış atacağız. Vakit kaybetmeden gelin listemize geçelim.

1. Dennis Troper

Eşi: YouTube CEO'su Susan Wojcicki

21 yıldır Susan Wojcicki ile evli olan Dennis Troper, Google'ın yöneticilerinden biri ve şu an şirketin giyilebilir teknolojik ürünler için geliştirdiği işletim sistemi olan Wear OS projesinde ürün yönetim müdürü olarak görev yapıyor. Texas Üniversitesi'nde lisans, Santa Cruz Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimi alan Troper'ın ve eşinin yaşadığı ev oldukça ilginç bir hikâyeyle karşımıza çıkıyor. 'Google'ın doğduğu ev' olarak nitelendirilen evin garaj ve iki yatak odasını zamanında Sergey Brin ve Larry Page'e kiralayan çiftin yolu bu sayede Google ile kesişmişti. Şimdi hem Susan Wojcicki hem de Dennis Troper, Google'ın önemli isimleri arasında yer alıyor.

2. Priscilla Chan

Eşi: Facebook CEO'su Mark Zuckerberg

7 yıldır Mark Zuckerberg ile evli olan Priscilla Chan, Chan Zuckerberg Vakfı ismindeki kurumda hem çocuk doktoru hem de CEO olarak görev yapıyor. Harvard Üniversitesi'nden biyoloji bölümünden derece yaparak mezun olan Chan, daha sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde tıp okuyarak doktor unvanı elde etmiş. Düşük gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz sağlık ve eğitim sunan özel bir okulun kurucu ortağı olan Priscilla Chan, yaşamının bundan sonrasını hayır işlerine adamış gibi görünüyor.

3. Laurene Powell Jobs

Eşi: Apple'ın kurucusu Steve Jobs

Steve Jobs'ın 2011 yılındaki vefatına kadar 20 yıl boyunca onunla evli kalan Laurene Powell Jobs, kesinlikle listemizde olması gerekenlerden biri. Steve Jobs'tan miras kalan ve bugün değeri 24,5 milyar dolar değerinde olan Apple ve Disney hisselerini elinde bulunduran Jobs, toplumsal değişim için çalışmalar yürüten Emerson Collective'in kurucusu durumunda. Pop-Up Magazine ve The Atlantic gibi medya şirketlerini satın alan, Axios'a ve Gimlet Media'ya yatırım yapan Laurene Powell Jobs, 1989'da Steve Jobs ile okulda bir etkinlikte tanışmıştı. Görünen o ki Laurene Powell Jobs da yaşamının kalan kısmını hayırsever olarak geçirmeyi tercih edenlerden biri olacak.

4. Miranda Kerr

Eşi: Snap'in kurucusu ve CEO'su Evan Spiegel

2 yıldır Evan Spiegel ile evli olan Miranda Kerr, bilindiği gibi Avustralyalı bir model. Aynı zamanda doğal içerikli güzellik ürünleri üreten Kora Organics'in kurucusu ve CEO'su olan Kerr; Maybelline, Victoria's Secret ve Clinique gibi dev markalarla çalışmış bir isim. 2015 yılında Louis Vuitton tarafından organize edilen bir akşam yemeğinde bir araya gelen Evan Spiegel ve Miranda Kerr, 2017 yılında dünya evine girmişti.

5. Melinda Gates

Eşi: Microsoft'un kurucusu Bill Gates

25 yıldır Bill Gates ile evli olan Melinda Gates, şüphesiz listemizin en ilginç biyografilerinden birine sahip. Dünya çapında yoksullukla mücadele ve sağlık hizmetlerine odaklanan Gates Vakfı'nın kurucusu, 2016 yılında Obama tarafından Cumhurbaşkanlığı Özgürlük Madalyası almış, Duke Üniversitesi'nde 5 senede hem ekonomi hem de bilgisayar bilimlerinde lisans ve MBA eğitimini tamamlamış bir isim olan Melinda Gates, Microsoft'ta ürün yöneticisi olarak işe başlamış ve Bill Gates ile yolları burada kesişmişti.

Bir şirket pikniğinde karşılaşan ikiliden Bill Gates, Melinda Gates'e çıkma teklif etmiş ve bu girişimi Melinda tarafından geri çevrilmişti. Daha ileri bir tarihte sevgili olan ikili, 1994 yılında da görkemli bir törenle dünya evine girmişti.

6. Lucy Southworth

Eşi: Google'ın kurucu ortağı Larry Page

12 yıldır Larry Page ile evli olan Lucy Southworth, eski bir araştırma bilimcisi. Pennsylvania Üniversitesi'nde lisans, Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Southworth, Reuters'e göre Stanford'da doktora öğrencisi. 2007 yılında Richard Branson'un Necker Adası'nda evlenen çiftin şu an iki çocuğu bulunuyor.

7. Clara Wu Tsai

Eşi: Alibaba'nın kurucu ortağı ve yöneticisi Joseph Tsai

25 yıldır Joseph Tsai ile evli olan Clara Wu Tsai, Stanford Üniversitesi'nde lisans, Harvard Business School'da da MBA eğitimini tamamladıktan sonra American Express ve Taobao gibi dev firmalarda çalışmış bir isim. Brooklyn Nets takımının hisselerinin de sahibi olan Clara Wu Tsai, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye sisteminde reform yapmayı amaçlayan Reform Alliance isimli kuruluşun da kurucularından.

8. Anu Nadella

Eşi: Microsoft'un CEO'su Satya Nadella

27 yıldır Satya Nadella ile evli olan Anu Nadella, aslında geride oldukça ilginç bir hikâye bırakmış. 1992'de Hindistan'da evlenen çiftten Satya Nadella'nın Green Card'ı varken yetkililer Anu'nun vize başvurusunu reddetmiş. Satya ise bu durum karşısında Green Card hakkından vazgeçmiş ve Anu'nun göçmenlik işlemlerinin yürütülmesi için H-1B vizesi almış. Birlikte ABD'ye taşınan çiftin beyin felci geçirmiş ve özel bakıma ihtiyacı olan Zain isimli oğullarının yanı sıra iki çocuğu daha bulunuyor. Anu Nadella, Seattle Çocuk Hastanesi ile yakın temas hâlinde ve çocukların sağlıklarını iyi tutmak için başlatılan bir kampanya için de 1 milyar dolar toplamak için çalışıyor.

9. Griffith R. Harsh IV

Eşi: HP'nin kurucu CEO'su Meg Whitman

39 yıldır Meg Whitman ile evli olan Griffith R. Harsh IV, beyin tümörleri konusunda uzmanlaşmış bir beyin cerrahı. Hâlihazırda Davis Health Üniversitesi'nde nörolojik cerrahinin başkanlık görevini yürüten Griffith R. Harsh IV; Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston Üniversitesi gibi üniversitelerde tamamladığı eğitimlerle dikkat çeken oldukça başarılı bir isim. Harsh ve Whitman'ın yoluysa üniversitede kesişmiş.

10. Serena Williams

Eşi: Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian

2 yıldır Alexis Ohanian ile evli olan Serena Williams, herkesin bildiği gibi dünyaca ünlü bir tenis oyuncusu. 23 Grand Slam, 4 Olimpiyat altın madalyası ve kariyerinde toplamda 92,5 milyon dolar ödül kazanan Serena Williams, 2015 yılında bir hotelde Alexis Ohanian ile tanışmıştı. Ohanian'ın daha önce hiç tenis maçı izlememesi, Williams'ın ise Reddit'in ne olduğunu bilmemesi tanışması daha da ilginç kılan detaydı.

Teknoloji devlerinin CEO'larının eşlerinin hayatlarına kısa birer bakış attığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de bu listede olabileceğini düşündüğünüz isimleri yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Benzer içerikleri önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.