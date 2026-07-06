[Temmuz 2026] Bu Ay Çıkacak Yeni Oyunlar

Temmuz ayı tıpkı Haziran ayı gibi oyun bakımından gerçekten dolu dolu geçecek. Gelin bu ay çıkacak oyunlara hep birlikte göz atalım.

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçti. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olduk. 2026 yılına girmemizle birlikte yeni oyunların ardı arkası kesilmezken Temmuz 2026'da da bizleri bir dizi yeni oyun bekliyor.

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Peki bu ay hangi oyunları oynayacağız? Bizleri hangi oyunlar bekliyor? Bu içeriğimizde Temmuz 2026 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.

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Temmuz 2026'da çıkacak oyunlar

Rhythm Heaven Groove (NS) – 2 Temmuz

Moonlight Peaks (NS, NS2, PC) – 7 Temmuz

Assassin's Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, XSX) – 9 Temmuz

Granblue Fantasy: Relink (NS2) – 9 Temmuz

Backyard Baseball (PC, PS5, XSX NS) – 9 Temmuz

Digimon Story Time Stranger (NS, NS2) – 10 Temmuz

Echoes of Aincrad (PC, XSX, PS5) – 10 Temmuz

Palworld (PC, PS5, XSX, XBO) – 10 Temmuz

Ascend to ZERO (PC, XSX) – 13 Temmuz

D-topia (PC, PS5, NS, NS2, XSX) – 14 Temmuz

Denshattack! (PC, PS5, NS2, XSX) – 15 Temmuz

Culdcept Begins (NS, NS2) – 16 Temmuz

Heave Ho 2 (PC, NS, NS2) – 16 Temmuz

Moss: The Forgotten Relic (PC, PS5, XSX, NS, NS2) - 16 Temmuz

Sky: Children of the Light: Dear Van Gogh (PC, PS4, NS) – 17 Temmuz

Fading Echo (PC) – 21 Temmuz

Avatar Legends: The Fighting Game (PC, XSX, PS5, NS, NS2) – 23 Temmuz

Disgaea Mayhem (PC, PS5, NS, NS2) – 23 Temmuz

Dinoblade (PC) – 23 Temmuz

Gurei (PC, PS5, NS) – 23 Temmuz

Splatoon Raiders (NS2) – 23 Temmuz

Forsaken Realms: Vahrin's Call (PC) – 27 Temmuz

Halo: Campaign Evolved (PC, PS5, XSX) - 28 Temmuz

BloodRayne: Definitive Collection (NS) – 29 Temmuz

Exstetra (PC) – 29 Temmuz

Mistfall Hunter (PC, PS5, XSX) – 29 Temmuz

Truxton Extreme (PC, PS5, XSX, NS2) – 30 Temmuz

Xenoblade Chronicles 2 (NS2) - 30 Temmuz

Assassin's Creed Black Flag Resynced

2013 yapımı efsanevi korsan macerasının günümüz nesline uyarlanmış tam sürüm bir yeniden yapımıdır. Edward Kenway'in Karayipler'deki maceralarına odaklanan yapım, modernleştirilmiş kontroller, yenilenmiş grafikler ve genişletilmiş hikâye sekanslarıyla geliyor; orijinal oyundaki Abstergo ofis bölümleri yerine ise geçmişe odaklanan yeni anlatılar sunuyor.

Platform : PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows

: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Çıkış Tarihi: 9 Temmuz 2026

Denshattack!

Dopdolu ve fütüristik bir distopik Japonya atmosferinde geçen, yüksek tempolu bir arcade aksiyon-platform oyunudur. Oyuncular yer çekimine meydan okuyan ve tamamen kişiselleştirilebilen bir treni kontrol ederek raylar üzerinde grind yapar, ekstrem hareketler (ollie, kickflip vb.) sergiler ve kombolar zinciriyle yüksek skorlar kovalayarak çılgın bölüm sonu canavarlarına karşı yarışırlar.

Platform : PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Microsoft Windows

: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Microsoft Windows Çıkış Tarihi: 15 Temmuz 2026

Halo: Campaign Evolved

Serinin ilk oyunu olan Halo: Combat Evolved'ın hikâye modunun Unreal Engine 5 motoruyla sıfırdan inşa edilmiş modern bir yeniden yapımıdır. Master Chief ve Çavuş Johnson'ın ikonik hikâyesini yenilenmiş sinematikler, genişletilmiş bir silah/araç yelpazesi ve 4 oyuncuya kadar çevrimiçi co-op desteğiyle sunarken; rekabetçi çok oyunculu modu yerine tamamen senaryoya odaklanır.

Platform : PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows

: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Çıkış Tarihi: 28 Temmuz 2026

Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.