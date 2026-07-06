[Temmuz 2026] Bu Ay Çıkacak Yeni Oyunlar

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçti. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olduk. 2026 yılına girmemizle birlikte yeni oyunların ardı arkası kesilmezken Temmuz 2026'da da bizleri bir dizi yeni oyun bekliyor.
Peki bu ay hangi oyunları oynayacağız? Bizleri hangi oyunlar bekliyor? Bu içeriğimizde Temmuz 2026 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.
İçerikten Görseller
Temmuz 2026'da çıkacak oyunlar
- Rhythm Heaven Groove (NS) – 2 Temmuz
- Moonlight Peaks (NS, NS2, PC) – 7 Temmuz
- Assassin's Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, XSX) – 9 Temmuz
- Granblue Fantasy: Relink (NS2) – 9 Temmuz
- Backyard Baseball (PC, PS5, XSX NS) – 9 Temmuz
- Digimon Story Time Stranger (NS, NS2) – 10 Temmuz
- Echoes of Aincrad (PC, XSX, PS5) – 10 Temmuz
- Palworld (PC, PS5, XSX, XBO) – 10 Temmuz
- Ascend to ZERO (PC, XSX) – 13 Temmuz
- D-topia (PC, PS5, NS, NS2, XSX) – 14 Temmuz
- Denshattack! (PC, PS5, NS2, XSX) – 15 Temmuz
- Culdcept Begins (NS, NS2) – 16 Temmuz
- Heave Ho 2 (PC, NS, NS2) – 16 Temmuz
- Moss: The Forgotten Relic (PC, PS5, XSX, NS, NS2) - 16 Temmuz
- Sky: Children of the Light: Dear Van Gogh (PC, PS4, NS) – 17 Temmuz
- Fading Echo (PC) – 21 Temmuz
- Avatar Legends: The Fighting Game (PC, XSX, PS5, NS, NS2) – 23 Temmuz
- Disgaea Mayhem (PC, PS5, NS, NS2) – 23 Temmuz
- Dinoblade (PC) – 23 Temmuz
- Gurei (PC, PS5, NS) – 23 Temmuz
- Splatoon Raiders (NS2) – 23 Temmuz
- Forsaken Realms: Vahrin's Call (PC) – 27 Temmuz
- Halo: Campaign Evolved (PC, PS5, XSX) - 28 Temmuz
- BloodRayne: Definitive Collection (NS) – 29 Temmuz
- Exstetra (PC) – 29 Temmuz
- Mistfall Hunter (PC, PS5, XSX) – 29 Temmuz
- Truxton Extreme (PC, PS5, XSX, NS2) – 30 Temmuz
- Xenoblade Chronicles 2 (NS2) - 30 Temmuz
Assassin's Creed Black Flag Resynced
2013 yapımı efsanevi korsan macerasının günümüz nesline uyarlanmış tam sürüm bir yeniden yapımıdır. Edward Kenway'in Karayipler'deki maceralarına odaklanan yapım, modernleştirilmiş kontroller, yenilenmiş grafikler ve genişletilmiş hikâye sekanslarıyla geliyor; orijinal oyundaki Abstergo ofis bölümleri yerine ise geçmişe odaklanan yeni anlatılar sunuyor.
- Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows
- Çıkış Tarihi: 9 Temmuz 2026
Denshattack!
Dopdolu ve fütüristik bir distopik Japonya atmosferinde geçen, yüksek tempolu bir arcade aksiyon-platform oyunudur. Oyuncular yer çekimine meydan okuyan ve tamamen kişiselleştirilebilen bir treni kontrol ederek raylar üzerinde grind yapar, ekstrem hareketler (ollie, kickflip vb.) sergiler ve kombolar zinciriyle yüksek skorlar kovalayarak çılgın bölüm sonu canavarlarına karşı yarışırlar.
- Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Microsoft Windows
- Çıkış Tarihi: 15 Temmuz 2026
Halo: Campaign Evolved
Serinin ilk oyunu olan Halo: Combat Evolved'ın hikâye modunun Unreal Engine 5 motoruyla sıfırdan inşa edilmiş modern bir yeniden yapımıdır. Master Chief ve Çavuş Johnson'ın ikonik hikâyesini yenilenmiş sinematikler, genişletilmiş bir silah/araç yelpazesi ve 4 oyuncuya kadar çevrimiçi co-op desteğiyle sunarken; rekabetçi çok oyunculu modu yerine tamamen senaryoya odaklanır.
- Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows
- Çıkış Tarihi: 28 Temmuz 2026
Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.