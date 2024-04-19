Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için bir geri çağırma programı başlattı. Bugüne kadar üretilen tüm Cybertruck'lar, bu geri çağırma programı kapsamında onarılacaklar.

Popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir gelişme ile haberlerimize konuk olmuştu. Şirketin ilk elektrikli pick-up modeli olan Cybertruck, garip bir gaz pedalı sorunu ile karşı karşıyaydı. Aracın gaz pedalı üzerindeki kaplama, yerinden çıkıyordu.

Şimdiyse bununla ilgili bir gelişme yaşandı. Tesla, bugüne kadar teslim ettiği tüm Cybertruck'lar için bir geri çağırma programı oluşturdu. 13 Kasım 2023 tarihi ila 4 Nisan 2024 tarihleri arasında üretilen tüm Tesla Cybertruck'ları etkileyen geri çağırma, tüketiciler için oldukça kritik.

3.878 adet Tesla Cybertruck, ücretsiz bir şekilde onarılacak

Edinilen bilgilere göre Tesla, açıklanan tarihler arasında 3.878 adet Cybertruck üretti. Başlatılan geri çağırma programı kapsamında tüm bu elektrikli pick-up'lar, ücretsiz bir şekilde onarılacak. Onarım sürecinin ne zaman tamamlanacağı şimdilik bilinmiyor.

Bu arada; Tesla'nın Cybertruck teslimatlarını ertelediği bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Başlatılan geri çağırma programı, teslimatların daha da gecikmesine yol açacak gibi görünüyor. Zira teslimat için hazırlanan otomobillerin de yeniden elden geçirilmesi ve gaz pedalındaki sorunun onarılması gerekecek.