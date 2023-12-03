Porsche 911'i çekerken yine 911'i geride bırakan Cybertruck, kendi ligindeki Hummer EV ile karşı karşıya geldi.

2019 yılında tanıttığı pick-up modeli Cybertruck'ın ilk teslimatlarını nihayet gerçekleştiren Tesla, Cybertruck teslimatları için büyük bir etkinlik düzenlemişti. Bu etkinlikte Cybertruck, dünyanın en popüler spor otomobilleri arasında yer alan Porsche 911 ile yarıştırıldı. Hem de Cybertruck, bu yarışta arkasında bir Porsche 911 çekiyordu. Yani 1.400 kilogram kadar yük vardı.

Cybertruck’ın bu ezici galibiyeti sosyal medyanın bir anda gündemine oturdu. Fakat çok geçmeden, drag yarışlarıyla tanıdığımız carwow kanalından Mat Watson, Cybertruck’ı alıp kendi kalıbında olan Hummer EV ile karşı karşıya getirdi.

Hummer EV, bir testte Cybertruck’ı geçti.

İki modelin de en dolu paketinin kullanıldığı testte Cybertruck, yarışların tümünde şartlar ne olursa olsun Hummer’ı geride bırakmayı başardı. Hummer’ın 1014 beygir güç üreten elektrik motorları karşısında 845 beygir gücü olan Cybertruck, bu noktada ağırlık avantajını kullandı. Bu sayede hem hareket hâlinde hem de statik olarak başlayan yarışların tümünde Cybertruck galip geldi.

Fakat konu fren testine geldiğinde Hummer, saatte 113 kilometreden durma noktasına, Cybertruck’tan daha kısa mesafede ulaştı. Pek de beklenmeyen bu sonucun, Cybertruck’ın test versiyonunun kullanılmış olmasından kaynaklanmış olabileceği de belirtiliyor. Teslimatlar gerçekleştikçe zaten asıl değerleri göreceğiz.

Cybertruck’ın 911 çekerken 911’e meydan okuduğu yarış ise burada:

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