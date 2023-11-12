Elon Musk, elektrikli otomobili Tesla'nın fiyatlarında anormal değişikliklere gidiyor. Musk'ın tek amacı ise piyasada rekabet ortamı yaratmak olabilir.

ABD merkezli otomobil devi Tesla, otomobil satışlarına tam gaz devam ediyor. Ülkemizde en çok satılan elektrikli otomobil ünvanını kazanan Tesla, otomobillerinde küresel çapta indirim üzerine indirim yapmaya devam ediyor.

Özellikle elektrikli otomobil pazarında rakiplerine göre satışları iyi olan şirketin bu kadar indirim yapması, rakiplerini korkutmak için uyguladığı bir strateji olarak düşünülüyor.

Şirket, geçtiğimiz yıla göre otomobil fiyatlarında %25 oranına kadar indirime gitti.

Model 3 48.000 dolardan 44.380 dolara, lüks model sayılan Model S ise 130.000 dolardan 96.380 dolara kadar düştü. Tesla'nın bu fiyatlandırma politikasının arkasında rakiplerine göz dağı verme ve piyasayı hareketlendirme isteği olduğu düşünülüyor. Ancak analistler, bu fiyatlandırma politikasının pek de doğru olmadığını düşünüyor.

Cox Automotive'in iletişim direktörü Mark Schirmer, "Otomotiv tarihinde iflas etmeyen bir markanın yılda %20 fiyat indirimine gittiği başka bir nokta düşünemiyorum." ifadelerini kullandı. Verilere göre Tesla'nın yılın üçüncü çeyreğinde teslim ettiği araçlarda azalma görüldü.

Şirketin gelirlerinin düşmesiyle birlikte kâr marjları, geçtiğimiz yılda %25,1 iken, bu yıl ise %17,9'a geriledi.

Şirketin nakit sorunu giderek artıyor.

Şirketin yılın üçüncü çeyreğine dair verilerini paylaşmasıyla nakit sorununun var olduğu görülüyor. Wall Street'in araç teslim, gelir ve nakit akışı konusundaki beklentilerinin altında kalan Tesla'nın nakit akışı, geçtiğimiz yıl 3,4 milyar dolar olmasına rağmen bu yıl 848 milyon dolara düştü.

Hâl böyleyken Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck için sıvaması, uzmanlarda şirketin yanlış bir yolda olduğu düşüncesini uyandırdı. Şirketin ilerleyen dönemlerde kâr marjını ve gelirlerini artırmak için ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.