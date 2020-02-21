Tesla'nın Kapı Kolu, Bir Kadının Tırnağını Kopardı (Video)

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Tesla Model Aracın Kapı Kolu, Bir Kadının Tırnağını Kopardı (Video)

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Tesla Model Aracın Kapı Kolu, Bir Kadının Tırnağını Kopardı (Video)
TikTok ünlüsü Marc D'Amelio, Tesla araçlarının kapı kolunun eşinin tırnağını adeta bir giyotin gibi kopardığı anları TikTok hesabından paylaştı. Kadın, yaşanan olaydan dolayı Elon Musk'a sitem ederken parmağının çok acıdığını söyledi.

Son zamanlarda kaza haberleriyle gündeme gelen Tesla araçlar, bu kez oldukça garip bir haberle karşımıza çıktı. TikTok ünlüsü Marc D’Amelio tarafından paylaşılan videoda, elektrikli aracın kapı kolunun Marc’ın eşinin tırnağını adeta bir giyotin gibi ​kopardığı görüntüler yer alıyor.

Yaşanan olayı “İkinci kez, Tesla… Kapıyı açmaya çalıştım ve kapı kolu, giyotin gibi tırnağımı kopardı, çok kötü acıyor” sözleriyle açıklayan Heidi, bu anları Elon Musk’a sitem ederek anlatıyor. Kırık tırnağının kapı kolunda sıkışıp kaldığını gören kadın, bunu fark ettiği anda parmağının acısını unutarak daha da sinirleniyor.

Heidi’nin tırnağı, Tesla aracın kapı kolunda sıkıştı:

@marcdamelio

First world problems. Tesla manicure. heididamelio dixiedamelio charlidamelio dameliofamilyofficial

♬ original sound - marcdamelio

Tırnağını sıkıştığı kapı kolundan çıkarmaya çalışırken durumu daha da kötüleştiren Heidi, boşa giden çabalarının ardından parmağının acısını bir an da olsa unutmuş gibi görünüyor. Bu anları kaydeden Marc D’Amelio ise eşinin hayal kırıklığına uğradığını görünce ona “Elon Musk’a sana manikür borçlu olduğunu söyle” diyerek şaka yapıyor. Videoyu yukarıdaki pencereden izleyebileceğiniz gibi buraya tıklayarak da videoya ulaşabilirsiniz.

Bundan daha ciddi sorunlarının farkında olan Marc, videoyu TikTok hesabından yayınlarken “Birinci dünya sorunu. Tesla manikürü” başlığını attı. Bu başlık ise genellikle birinci dünya ülkelerinde yaşayan insanların pek de ciddi olmayan problemleri için şakayla karışık olarak kullanılıyor.
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600.000'den fazla beğeni ve 3.000’den fazla yorum alan bu video, bazı insanlar tarafından oldukça eğlenceli bulunurken bazılarıysa olayın fazla abartıldığını ve bunun Tesla’nın hatası olmadığını düşünüyor. Bu noktada sorunun Tesla araçta mı yoksa kadında mı olduğu ise TikTok’ta gündem konusu oldu. Siz, bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8026495/Tesla-owner-reveals-cars-futuristic-door-handles-painfully-snapping-NAILS.html
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