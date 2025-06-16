Tesla, ilginç bir kazayla gündeme geldi. ABD'de bir Model 3, iddiaya göre otonom sürüşteyken tren raylarına sıkıştı. Bunun ardından arabaya tren çarptı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, otonom sürüş konusunda da başarılı bir marka. Öyle ki şirketin otomobiilleri, kendi kendilerine gitmelerini sağlayan özelliklerle tercih edilebiliyor. Ancak hâlâ bu teknoloji tam seviyede olmadığı için bazı istenmeyen kazalar ortaya çıkabiliyor.

ABD’de bu olaylardan biri daha yaşandı. Pennsylvania eyaletindeki Sinking Spring isimli bölgede bir Tesla Model 3, otonom sürüş esnasındayken tren raylarına sıkıştı. Daha sonrasında ise araca tren çarptı.

Aracın aynası kırıldı, sürücü bir sorun olmadan araçtan kaçabildi

Yakın zamanda yaşanan olayda sürücünün aktardığına göre araç otonom sürüş modundaydı ve bu sırada bir tren yolu yakınlarında seyrediyordu. Ancak araç, tren bariyerini aştı ve raylarda sıkışıp kaldı. Bunun ardından da hemen yan taraftan geçen bir tren Tesla’ya çarptı. Neyse ki sürücü hemen aracından ayrıldı ve güvenli bir yere geçti.

Araç tren raylarının yan tarafında kaldığı için öyle çok büyük bir zarar yok. Tren yalnızca yan tarafına sürtmüş ve aracın yan aynasını kırmış. İtfaiye ve polis ekipleri, tüm tren trafiğini durdurup Model 3’ü kısa sürede raylardan çıkartmışlar

Sürücünün iddiası aracın otonom sürüşte olduğu yönünde. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Tesla, hâlâ denetimsiz otonom sürüş çıkarmadı. Yani tüm sürücülerin araç bu moddayken hâlâ sorumluluğu elinde bulundurması ve tetikte olması şart. Böyle durumlarda direkt müdahale ederek kazaların önüne geçmesi gerekiyor. Tabii ki olayın detaylarını bilmediğimiz için başka bir şey diyemiyoruz ancak sürücünün dikkatsiz olma ihtimalini de göz ardı etmemek lazım.