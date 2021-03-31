ABD'de 12 yaşındaki bir çocuk, TikTok'taki bir meydan okuma nedeniyle hayatından oldu. Bilincini yitirene kadar kendisini nefessiz bırakan çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiğini duyuran doktorlar, yapabilecek hiçbir şeyin olmadığını açıkladılar.

Son yılların en popüler sosyal ağlarından bir tanesi haline gelen TikTok, çeşitli "challenge"ların yani meydan okumaların çok olduğu bir platform. Kullanıcılar, bu meydan okuma akımlarına dahil olarak kendilerini ispatlamaya ve daha fazla takipçiye ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak bu kez bir meydan okuma, yalnızca 12 yaşında olan bir çocuğun hayatına mal oldu.

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşamını sürdüren Joshua Haileyesus, TikTok'taki bu meydan okumada bilincini kaybedene kadar kendini nefessiz bıraktı. Bunun üzerine bayılan ve bayıldıktan bir süre sonra erkek kardeşi tarafından bulunan çocuk, apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, küçük çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiğini ve yapabilecek hiçbir şeyin olmadığını söylediler.

Küçük çocuk, nefessiz kalabilmek için ayakkabı bağı kullanmış

Beyin ölümü gerçekleşen çocuğun kardeşi tarafından yapılan açıklamalara göre Joshua, nefessiz kalabilmek için bir ayakkabı bağı kullanmış. Tıbbi olarak yapabilecek hiçbir şey kalmasa da hala bir umut içerisinde olan çocuğun ailesi, TikTok'taki bu tür meydan okumalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Yaşanan üzücü olayın ardından TikTok da harekete geçti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını, kullanıcı güvenliğini korumanın her şeyden daha önemli olduğunu söylediler. Söz konusu meydan okumada kullanılan "#blackoutchallenge" etiketini de engellediler. Ancak geç atılmış bu adım, beyin ölümü gerçekleşen çocuğu bir daha geri getirmeyecek.