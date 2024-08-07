TikTok'un çatı şirketi ByteDance, OpenAI'ın Sora'sına rakip olacak Jimeng AI isimli metinden video üretme aracını Çin'de kullanıma sundu. Araç, iyi sayılabilecek videolar üretse de örnekler pek Sora seviyesinde değil.

OpenAI, geçtiğimiz aylarda “Sora” isimli metinden video üretebilen yapay zekâ aracını tanıtmış ve tüm dünyayı şaşkına uğratmıştı. Bu araç hâlâ çıkış yapmasa da şimdiye kadar Google’dan Runway’e kadar birçok firmadan Sora rakibi model görmüştük.

Tabii ki Çin’den de bu tarz araçlar geliyordu. Ultra gerçekçi videolar üreten Vidu ve Kling bunların yakın zamandaki örnekleriydi. Şimdi ise TikTok’un çatı şirketi ByteDance tarafından bu tarz bir adım atıldı. Jimeng AI isimli video oluşturma modeli Çin’de tanıtıldı.

Jimeng AI, metin komutlarından videolar oluşturabiliyor

Jimeng AI, Çin’deki kullanıcılar için uygulama olarak çıkış yaptı. Diğer ülkelerde mevcut değil. Yapay zekâ modeli, ByteDance’e bağlı olan Faceu Technology tarafından geliştirildi. İşlevi ise Sora gibi araçlarla aynı. Yazılan metin komutlarından gerçekçi videolar üretebiliyor.

Metinlerden kısa videolar üretilebileceği aktarılsa da bu videoların uzunluğu hakkında bir bilgi yok. Ancak Jimeng AI’ın internet sitesine baktığımızda çoğu videonun 5 saniye civarında olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bunlar örnek olduğu için kesin bir şey söylemek mümkün değil.

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Örneklere baktığımızda beklendiği gibi oldukça tuhaf videolar oluşturulduğunu görüyoruz. Tabii ki başarılı sonuçlar da yok değil. Yapay zekâyla oluşturulmuş karakterlerden sadece hayal edebileceğimiz sahnelere kadar birçok şeyi ortaya çıkarabiliyor. Ancak Sora gibi rakipleri kadar başarılı mı orası tartışılır.

Jimeng AI, Çin’deki App Store üzerinden yayımlandı. Ülkedeki kullanıcılar, aylık 9 dolar civarı fiyatla modeli kullanabiliyor. Her planda aylık 2050 fotoğraf ve 168 video oluşturma imkânı tanınıyor.

Jimeng AI ile Sora karşılaştırılması:

*Jimeng AU (sol) & Sora (sağ)

Yukarıdaki görsellerden de görebildiğiniz üzere Jimeng AI, OpenAI'ın Sora modeliyle South China Morning Post tarafından karşılaştırılmış. Şehirde yürüyen bir kadını içeren bu görselde Sora'nın bariz bir şekilde daha iyi olduğunu görüyoruz. Jimeng AI'da belli kısımlar iyi olsa da özellikle kadının suratında yapay zekâ modellerinde sıkça gördüğümüz bozukluklar var. Zaten test edenler de modelin tutarsızlıklara sahip olduğunu belirtmiş. Yani şimdilik pek Sora'ya rakip olabilecek bir araç değil.