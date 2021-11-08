Türkiye'de araç fiyatları giderek artmaya devam ederken gazeteci Emre Özpeynirci, trafikteki araçlara ilişkin bir tablo yayınladı. Bu tabloya göre trafikte en fazla bulunan otomobil modeli, üretimi yaklaşık 20 yıl önce sonra eren Tofaş Şahin. İkinci sıradaysa Renault Toros yer alıyor.

Otomobil fiyatlarının son bir yılda uçuşa geçmesiyle pek çok vatandaş ya çok eski ve daha ucuz modelleri satın almaya tercih etti ya da elinde bulundurdukları bu modelleri değiştirmemeye karar verdi.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin paylaştığı tablo, Türkiye’nin otomobil konusunda ne kadar geride kaldığını gösterdi. Bu tabloya göre Türkiye’yle özdeşleşen iki otomobil, halen trafikte en çok kullanılan modeller listesinin tepesinde yer alıyor.

20 yıldan büyük olan 2 otomobil zirvede:

Paylaşılan tabloya göre Türkiye’de en çok kullanılan otomobil markalarının zirvesinde Renault yer alıyor. 2 milyon 799 bin 649 araç parkına sahip olan Renault, Türkiye’deki otomobillerin 5’te 1’ini oluşturuyor. İkinci sırada 2 milyon 217 bin 417 ile Fiat gelirken Volkswagen, 1 milyon 205 bin 216 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Listenin en çarpıcı kısmıysa Türkiye’de en çok kullanılan modellerin gösterildiği tablo. Bu tabloya göre Türkiye’de en çok kullanılan model, Tofaş tarafından üretilen Şahin ve Doğan modelleri. Ülkemizde toplamda 669 bin 136 adet Şahin/Doğan bulunuyor. Tofaş, bu modellerin üretimine 20 yıl önce son vermişti.

Tablonun ikinci satırında da bir diğer tanıdık isim olan, 1969 – 2000 yılları arasında üretilen Renault R12 Toros bulunuyor. Sonraki 6 sıra nispeten daha yeni modellere ayrılmış olsa da 9. sırada bir diğer eski model olan Renault R9 yer alıyor. 20 yıldan fazla yaşa sahip olan bu üç model bir araya getirildiğinde 13,5 milyonluk otomobil parkının zirvesinde yer alıyor.

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