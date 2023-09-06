Togg, otomobil pazarındaki pazar payını açıkladı. Açıklamalara göre marka, T10X'le Ağustos ayında tüm binek otomobil pazarında %3'lük pay elde etti.

Nisan ayında ilk teslimatı gerçekleştirilen Togg T10X’in satışları devam ediyor. Togg, geçtiğimiz günlerde ağustos ayında 1965 adet aracın teslim edildiğini açıklamıştı. Bu sayıyla birlikte teslim edilen T10X sayısı 3400 seviyelerine ulaşmıştı.

Togg, bugün ise otomobil pazarındaki pazar payını açıkladı. Veriler, hem tüm binek araç hem de elektrikli otomobil pazarını kapsıyor.

Togg, T10X’le tüm binek araç pazarında %3’lük paya ulaştı

Togg’un resmi X (Twitter) hesabından geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamaya göre marka, tüm elektrikli otomobillerde %18’lik, elektrikli C-SUV segmentinde %55,3, elektrikli SUV segmentinde ise %33’lük pazar payına ulaştı.

Buna ek olarak T10X’in Ağustos ayındaki tüm binek araç pazarında %3’lük pazar payına ulaştığı da belirtildi. Geçtiğimiz ay 1965 adet T10X teslimatı gerçekleştirildiğini söylemiştik. Bu miktar, modeli Ağustos ayının en çok satan elektrikli otomobili yaparken Togg’u da en çok satan elektrikli otomobil markası yapmıştı.