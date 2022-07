Top Gun: Maverick, ulaştığı gişe hasılatıyla The Dark Knight (Kara Şövalye) filminden bu yana en başarılı fantastik ögeler içermeyen film oldu.

60 yaşındaki efsane oyuncu Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Top Gun: Maverick, uzun bir bekleyişin ardından 27 Mayıs 2022’de vizyona girmişti. İlk filmden 36 yıl sonra geri dönen yapım, çıktığı günden beri hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar alıyordu. Film, gişe konusunda da muazzam başarılara ulaşmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Top Gun: Maverick’in 800 milyon dolardan fazla hasılatla Tom Cruise’un gişede en başarılı filmi olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de birçok sinemada yerini almaya devam eden ve geçtiğimiz günlerde dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı geçen yapımın gişe konusunda bir başka başarıya daha imza attığı ortaya çıktı.

Top Gun: Maverick, The Dark Knight'tan bu yana en başarılı aksiyon filmi oldu

Yeni Top Gun filmi, ABD’de 578 milyon dolar hasılata ulaşarak Christopher Nolan’ın 2008’de çıkan The Dark Knight (Kara Şövalye) filminden bu yana en başarılı aksiyon filmi olmayı başardı. Marvel filmleri gibi yüksek hasılata imza atan benzer türdeki filmlerin neden bu sıralamaya dahil olmadığını sorduğunuzu tahmin edebiliyoruz. Bunun sebebi, Top Gun: Maverick, The Dark Knight gibi filmlerin 'fantastik (süper güç, büyücüler, dinozorlar vb.) ögeler içermeyen aksiyon filmi' olarak nitelendirilmesi.

Forbes’un haberine göre dev yapım, enflasyona göre uyarlanmış yurt içi hasılatların karşılaştırılması sonucunda tarih boyunca çıkan filmler arasında 59’uncu sıraya yerleşti. Ayrıca Top Gun: Maverick’in, fantastik olmayan aksiyon/macera filmleri arasında ilk ona girdiği de bildirildi.

Joseph Kosinski tarafından yönetilen film, ikonik Joker karakteriyle akıllarımıza kazınan The Dark Knight’ın arkasında yer alıyor. The Dark Knight, 2008’de 534 milyon dolar elde etme başarısı göstermişti. Bu sayı enflasyona göre ayarlandığında ise ortaya 681 milyon dolar hasılat çıkıyor. Bu da Top Gun: Maverick’in The Dark Knight’tan bu yana kendi türünde en başarılı yapım olmasını sağlıyor.

Top Gun: Maverick’in, Marvel filmleriyle yarışmayı başaran nadir filmlerden olduğunu da belirtmek gerek. Bilindiği üzere son zamanlarda sinemalar genellikle süper kahraman filmleri için doluyordu ve bu tarzdaki filmler hem ABD’de hem de dünyada gişeyi domine ediyordu. Ancak Top Gun: Maverick, bu durumu biraz da olsa değiştirerek insanları farklı bir filme yönlendirdi ve bunu yapabilen az sayıdaki film arasına girmeyi başardı.