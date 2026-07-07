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Çok Güçlü Gibi Görünmesine Rağmen Hiç Performans Vadetmeyen Otomobil Toyota Aqua GR Sport Tanıtıldı

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Toyota, Japonya’da sevilen modeli Aqua’nın GR Sport versiyonunu tanıttı. Araç dıştan bakınca sportif bir model gibi görünse de herhangi bir performans artışı sunmuyor.

Çok Güçlü Gibi Görünmesine Rağmen Hiç Performans Vadetmeyen Otomobil Toyota Aqua GR Sport Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, farklı ülkelere özel modeller de üretiyordu. Japonya’ya özel hatchback tipindeki Aqua modeli de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, Aqua’nın GR Sport ismi verilen yeni versiyonunu gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

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Aqua GR Sport modeli, dıştan bakıldığında çok performanslı spor bir araç gibi görünüyor. Ancak dış görünüşüne rağmen herhangi bir performans iyileştirmesi vadetmiyor. Bunun yerine daha çok tüketim ve sürüş gibi konularda öne çıkıyor.

İçerikten Görseller

Çok Güçlü Gibi Görünmesine Rağmen Hiç Performans Vadetmeyen Otomobil Toyota Aqua GR Sport Tanıtıldı
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Karşınızda yeni Toyota Aqua GR Sport

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GR Sport modeli, tasarım konusunda agresif ve sportif bir görünüme sahip. 17 inç alaşım jantlar, yeni ön tampon, GR logosu gibi görsel detayları var. Araç, sportif görünse de normal versiyon ile aynı güce sahip. Önden çekişli araç 1.5 litrelik tam hibrit motor sistemiyle geliyor ve 114 beygir gücü sunuyor.

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Sürüş konusunda iyileştirmeler yapılmış. Yeni süspansiyon sistemi, daha hassas direksiyon, spor koltuklar gibi özellikleri var. Ayrıca ek şasi güçlendirmeleri de sunuluyor. İç tarafta GR logolu direksiyon, ortada multimedya ekranı, deri döşemeler görüyoruz. Otomobilin fiyatı ise 20 bin dolar olarak açıklandı.

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