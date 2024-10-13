Toyota Başkanı Akio Toyoda, sadece elektrikli araçlardan oluşan bir geleceğin otomotiv sektöründe milyonlarca insanın işini kaybetmesine neden olabileceğini açıkladı.

Dünyadaki birçok otomobil devi yakında tamamen elektrikli otomobillere geçme hedefine sahip olsa da bu konuda pek hamle yapmayan şirketler de var. Belki de bunlardan en çok bilineni Japonya merkezli Toyota. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan firma, her seferinde tamamen elektrikli olmanın mantıklı olmadığını söylüyordu. Bu yüzden de sadece bZ4X isimli tek bir elektrikli aracı vardı.

Şimdi ise konu hakkında şirketin üst yönetiminden açıklama geldi. Daha önce birçok kez içten yanmalı araçların yasaklanmasının doğru olmadığını söyleyen Toyota Başkanı Akio Toyoda, elektrikli araçların topluma etkileriyle ilgili tahminlerde bulundu.

Toyota başkanına göre sadece elektrikli araçlardan oluşan bir gelecek, milyonlarca insanın işini kaybetmesine neden olacak

Toyoda, yaptığı açıklamada tamamen elektrikli araçlardan oluşan bir geleceğin ciddi zararları olabileceğini belirtti. Özellikle de içten yanmalı araç sektöründe çalışan milyonlarca insanın işinden olabileceğinin altını çizdi.

Toyota yöneticisinin açıklamaları Japonya özelinde. Ancak tüm dünyada tamamen elektrikli bir gelecek planlandığını düşündüğümüzde her yer için söylenebilir. Tabii ki elektrikli araçların üretimi için yeni iş fırsatları ortaya çıkacaktır ancak Toyoda, tek bir yakıt türünde araç üretmenin bunun için yeterli olmayacağını düşünüyor. Açıklaması şu şekilde:

“Bugün Japonya’da otomotiv sektöründe çalışan 5,5 milyon insan var. Bunlar arasında uzun süredir içten yanmalı motorlar alanında çalışanlar var. Elektrikli araçlar, tedarikçiler de dahil sektörde tek seçenek hâline gelirse bu insanlarıın işleri yok olur.”

Toyoda, duruşunu hâlâ koruyor. Yöneticiye göre tamamen elektrikli bir gelecek yerine daha temiz içten yanmalı araçlar ve hibrit araçların yer aldığı dengeli bir gelecek daha mantıklı. Tabii ki kendisinin ve şirketin, iklim değişikliği çabalarının önüne en çok geçen şirketler arasında yer alması nedeniyle zamanında çok eleştirildiğini de unutmamak gerek.