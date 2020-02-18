TRT Arşiv Tarafından İnternette Yayınlanan 10 Efsane Dizi

Bir nesli gözü yaşlı bırakan, kimi zaman da çok güldüren televizyon dizileri vardı. Günümüz klişelerinden uzak, herkesin içini ısıtan bu dizilerin büyük kısmı TRT'de yayınlanıyordu. İşte o diziler şimdi, TRT Arşiv bünyesinde internetteki yerini aldı.

TRT Arşiv YouTube kanalında yayınladığı videolarla son dönemde çok popüler hale geldi. Özellikle TRT Arşiv Dilenen Köy özel videosu, eski belgeseller ve TRT Arşiv dizileri izleyenler tarafından çok sevildi. Buram buram nostalji kokan eski TRT içerikleri, o günleri görenlere de görmeyenlere de hitap ediyor.

TRT Arşiv sadece dizi değil aynı zamanda belgesel ve nota arşivlerini de yayınlıyor. TRT Arşiv Nota arşivi sitesinde eski türkülerin ve şarkıların tüm notaları yer alıyor. Ancak biz bu içeriğimizde sizi eskilere götürecek, TRT Arşiv YouTube kanalında yayınlanan en efsane dizilere bakıyoruz.

TRT Arşiv tarafından yayınlanan unutulmaz diziler:

Kurtuluş,

Uzaylı Zekiye,

Gülşen Abi,

Yedi Numara,

Kuruluş "Osmancık",

Koçum Benim,

İz Peşinde,

Ateşten Günler,

Hisseli Harikalar Kumpanyası,

077 Hızır Acil Servis.

Kurtuluş:

TRT Arşiv Atatürk ve Kurtuluş Savaşı konulu Kurtuluş, 1994 yılında çekildi ve o dönem verilen zorlu mücadeleyi anlatıyor. Dizinin senaryosu usta isim Turgut Özakman tarafından yazılmış. Oyuncular arasında Rutkay Aziz, Müşfik Kenter, Ali Sürmeli, Altan Erkekli ve Kenan Işık gibi usta isimler var. TRT Arşiv dizileri arasında en çok sevilen diziler arasında yer alıyor.

Uzaylı Zekiye:

TRT Arşiv, Uzaylı Zekiye dizisini yayınlamasıyla bir neslin gözünü yaşarttı. Bilim insanlarının yaptıkları bir hata sonucu süper güçler kazanan ve bir o kadar da saf olan Zekiye’nin başından geçenleri konu alıyor. TRT Arşiv komik diziler arasında yer alan bu efsane dizinin müzikleri de Cahit Berkay tarafından yapıldı. Aramızdan ayrılan usta sanatçı Münir Özkul da dizide yer alıyor.

Gülşen Abi:

TRT Arşiv komik diziler demişken Gülşen Abi’den bahsetmesek olmazdı. Dizinin konusu bir hayli ilginç. Haberiniz Olsun adlı gazetede çalışan ve "Gülşen Abla" köşesinde okuyucuların sorunlarını dinleyip onlara cevap veren Abidin’in hikayesi anlatılıyor. Sitcom türündeki bu dizide usta oyuncu Haluk Bilginer, Abidin karakterini canlandırıyor. TRT Arşiv YouTube kanalında 108 bölüm yer alıyor.

Yedi Numara:

Üniversite eğitimi almak için İstanbul’a gelen 4 şehirli kız öğrenci ve 2 taşralı erkek öğrencinin kültürel farklılıkları üzerine kurgulanmış bir komedi dizisi. Ayrıca 7 numaralı daireye öğrencilerin akrabaları da taşınınca durum iyice komikleşiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Olgun Şimşek, Şebnem Dönmez ve Demet Evgar gibi usta isimler var. 92 bölümlük dizi TRT Arşiv YouTube kanalında yayınlanıyor.

Kuruluş "Osmancık":

Tarık Buğra'nın "Osmancık" adlı romanından uyarlanan Kuruluş “Osmancık” dizisi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş hikayesini anlatıyor. Dizinin kadrosunda Cihan Ünal da yer alıyor ve 1970 senesinde çekilmesine rağmen oyunculuğuyla göz dolduruyor. Eski bir dizi olmasına rağmen diyalogları ve çekim kalitesiyle gerçekten çok iyi bir iş çıkarılmış.

Koçum Benim:

Koçum Benim dizisinin kadrosuna bakınca ne kadar başarılı bir dizi olduğunu anlayabiliyoruz. Usta oyuncu Tarık Akan, Ozan Güven, Engin Altan Düzyatan, Nehir Erdoğan, Yasemin Özilhan, Selin Demiratar dizide başrolleri paylaşıyorlar. Ayrıca Zihni Göktay gibi isimler de yer almıştı. Koçum Benim dizisi en çok beğenilen gençlik dizilerinden biri oldu ve hâlâ izleniyor.

İz Peşinde:

TRT Arşiv İz Peşinde dizisi her bölümünde farklı bir polisiye olayı konu alıyor. Başrollerinde Erol Taş, Mehmet Aslantuğ ve Ece Uslu bulunuyor. 23 bölümlük bu dizinin ilk bölümü 1989 yılında yayınlanmıştı. O dönem çok sevilen dizi için daha sonra çekilen Kanıt dizinin abisi diyebiliriz aslında. İz Peşinde’nin tüm bölümlerine TRT Arşiv YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Ateşten Günler:

Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek romanından uyarlanan Ateşten Günler, Kurtuluş Savaşı günlerini anlatıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Müşfik Kenter ve Zuhal Olcay gibi isimler yer alıyor. O dönem esir alınmış İstanbul’u ve kurtuluşa doğru giden zorlu mücadeleyi çok iyi anlatıyor.

Hisseli Harikalar Kumpanyası:

İlk hazırlandığı zaman Türkiye’nin birçok yerinde sergilenen Hisseli Harikalar Kumpanyası, bir gazinoda geçen müzikal. Çadır tiyatrosunda yeni bir assolist arayan patronun, yeni gelen assolistine aşık olmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Bu müzikalin TRT Arşiv YouTube kanalında 4 bölümü bulunuyor ve usta oyuncular yer alıyor.

077 Hızır Acil Servis:

Yeni neslin Doktorlar, Mucize Doktor’ları varsa, eski neslin 077 Hızır Acil Servis’i vardı. Hızır Acil Kliniği’nde değişik olayların meydana gelmesi üzerine gelişen durumların komik ve duygusal olarak ele alındığı bir dizi. Ayrıca TRT Arşiv izlemek için bir neden daha verelim; 007 Hızır Acil Servis, Türkiye’nin ilk hastane dizisi olma özelliğini de taşıyor.

TRT Arşiv sadece eski nesil için değil 2000 sonrası doğanlar için de çok önemli bir kaynak. TRT Arşiv Atatürk temalı dizilerle Kurtuluş Savaşı’nda verilen mücadele de anlatılıyor, 7 Numara ile kültürel farklar da. Başka yapımlara ulaşmak isterseniz TRT Arşiv telefon numarası bulunmuyor ancak bu konuda sitesinde “[email protected]” e-posta adresi verilmiş. Belki bu adresten yardım alabilirsiniz.