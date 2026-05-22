Trump Phone Daha Çıkmadan Skandala Karıştı: Kullanıcıların Telefon numarası, Ev adresi ve E-postası Sızdırıldı

Donald Trump’ın adını taşıyan telefon girişimi Trump Mobile, büyük bir veri skandalıyla gündemde. Şirket; kullanıcıların telefon numarası, ev adresi ve e-posta bilgilerinin internete sızdırıldığını kabul etti. Üstelik olayın ortaya çıkış şekli de oldukça ilginç.

Trump markalı telefon ve operatör girişimi Trump Mobile, daha piyasaya tam anlamıyla yerleşemeden ciddi bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldı. Ortaya çıkan bilgilere göre kullanıcıların kişisel verileri internette açık şekilde erişilebilir hâle geldi. Şirket de sonunda bu durumu doğrulamak zorunda kaldı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sızdırılan bilgiler arasında kullanıcıların isimleri, telefon numaraları, ev adresleri, e-posta adresleri ve sipariş bilgileri yer alıyor. Doğal olarak sosyal medyada da büyük tepki oluşmuş durumda. Çünkü söz konusu bilgiler, dolandırıcılık ve kimlik avı saldırıları için ciddi risk anlamına geliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şirket, “Biz Hacklenmedik” Savunması Yapıyor

Trump Mobile cephesi ise olayın doğrudan kendi sistemlerinden kaynaklanmadığını söylüyor. Şirket sözcüsü Chris Walker’ın açıklamasına göre problem, Trump Mobile operasyonlarında kullanılan üçüncü taraf bir servis sağlayıcıdan kaynaklandı. Yani şirketin iddiasına göre ortada doğrudan bir “hacklenme” yok.

Buna rağmen kullanıcı verilerinin internette erişilebilir hâle gelmiş olması, güvenlik tarafında işleri pek de kurtarmıyor. Özellikle teknoloji dünyasında üçüncü taraf servis sağlayıcılar üzerinden yaşanan veri sızıntıları son yıllarda ciddi şekilde artmış durumda.

İşin daha ilginç tarafıysa olayın ortaya çıkış biçimi oldu. YouTube’un popüler içerik üreticileri Coffeezilla ve penguinz0, Trump Mobile’dan sipariş verdikten sonra bir güvenlik araştırmacısının kendilerine ulaştığını açıkladı. Araştırmacı, kişisel bilgilerinin açıkta olduğunu fark etmiş ve şirkete ulaşmaya çalışmış. Ancak iddiaya göre geri dönüş alamamış.