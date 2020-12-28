Türk Geliştirici İmzalı Oyun Potentia Duyuruldu [Video]

Ardında 4 kişilik Türk geliştiricilerin olduğu Potentia isimli oyunun duyuru fragmanı yayınlandı. Steam üzerinden de demo sürümüyle erişime açılan oyun, özellikle de grafik kalitesiyle dikkat çekiyor. Kıyamet sonrası yaşanan olaylara dayanan oyun, 12 Şubat 2021'de piyasaya sürülecek.

Türk oyun geliştiriciler, 2021 yılına damga vurmaya hazırlanıyorlar. Zira hemen her gün, ardında Türk geliştiricilerin olduğu yeni oyunlar Steam'deki yerini alıyor. Bu bağlamda sizlere bahsedeceğimiz son oyun, "Potentia". 4 yazılımcı arkadaşın bir araya gelerek kurduğu "Wily Pumpkin" isimli şirket tarafından yayınlanacak oyun, Türk oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracağa benziyor.

Potentia, kıyamet sonrasını anlatan bir aksiyon macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Neredeyse kimsenin hayatta kalmadığı gezegenimizde, Victor ile arkadaşlarının maceralarına ortak olmaya çalışıyoruz. Bu arada, karakterimizin isminin Victor olması sizi şaşırtmasın. Oyun, Türkçe seslendirme desteği ile sunulacak.

Potentia'nın demo sürümü, indirmeye hazır

Potentia'nın özellikle de grafikleri açısından dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun genel görünüşü, Potentia'nın ardında kocaman bir ekibin olduğunu düşündürüyor. Üstelik oyunun kısa bir sürümüne hemen şans vermek isteyen oyuncular, Potentia'nın demo sürümünü hemen indirebiliyorlar. Steam'de listelenen oyunun demo sürümüne erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Türk oyuncular tarafından geliştirilmekte olan Potentia'yı önerilen ayarlarda oynamak için, orta/üst segment bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor. 3. nesil Intel Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1050, 16 GB RAM gibi gereksinimlere ihtiyaç duyan oyun, 15 GB depolama alanı istiyor. Ekip, SSD kullanılmasını da tavsiye ediyor.

Wily Pumpkin, üzerinde çalıştığı oyunu 12 Şubat 2021 tarihinde piyasaya sürecek. Böylelikle oyunla ilgili tüm detaylar ortaya çıkmış olacak. Ancak oyun sizi heyecanlandırdıysa, geliştirici ekip tarafından yayınlanan duyuru videosunu an itibarıyla izleyebilirsiniz.

İşte Potentia için oluşturulmuş duyuru fragmanı