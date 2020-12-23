Playstore'da 2020'nin En Çok Satan Oyunları Açıklandı

Türk Telekom'un yerli dijital oyun platformu olan Playstore, 2020'de oyunseverlerden daha da fazla ilgi gördü. Bu yıl toplam oyun satışları ikiye katlanırken; oyunseverler özellikle futbol oyunları için Playstore'u tercih ettiler. İşte Türk Telekom Playstore'da 2020'de en fazla satan oyunlar...

Türk Telekom, pek çok popüler oyunun yer aldığı oyun mağaza Playstore’da 2020 yılında en çok satılan oyunları açıkladı. Türk Telekom tarafından yapılan açıklamalara göre 2020’de oyunlara olan ilgi, pandeminin de etkisiyle yüzde 100’ün üzerinde bir artış gösterdi.

Yapılan açıklamalara göre oyunseverler, 2020 yılında en çok futbol oyunlarına ilgi gösterdi. Zira 2020’de Playstore’daki oyun satışlarının yüzde 20’sini futbol oyunları oluşturdu. En fazla satan üç oyun ise Football Manager, FIFA ve Mount & Blade II: Bannerlord oldu.

Playstore, en fazla satılan oyunları ele alırken FM 2020 ile kısa süre önce piyasaya sürülen FM 2021’i ve FIFA 20 ile kısa süre önce piyasaya sürülen FIFA 21’i tek oyun olarak ele alıyor. Bu nedenle listeyi Football Manager oyunları ve FIFA oyunları olarak dikkate alabiliriz.

2020’de Türk Telekom Playstore’da en çok satan oyunlar

1. Football Manager oyunları

2. FIFA oyunları

3. Mount & Blade II: Bannerlord

4. Red Dead Redemption 2

5. eFootball PES oyunları

6. Doom Eternal

7. Mortal Kombat 11

8. NBA 2K oyunları

9. Need For Speed Heat

10. Death Stranding