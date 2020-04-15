Türk Telekom, IPTV hizmeti Tivibu için yeni bir kampanya başlattı. 15 Mayıs'a kadar geçerli olacak bu kampanya kapsamında tüketiciler, Tivibu bünyesinde hizmet veren 5 sinema kanalına tamamen ücretsiz olarak erişebilecekler.

Ülkemizdeki telekomünikasyon şirketlerinden bir tanesi olan Türk Telekom, sabit internet ve internet üzerinden televizyon hizmeti de sunuyor. Hatta pek çok tüketici, Türk Telekom'un sabit internet paketleriyle birlikte "Tivibu" olarak isimlendirilen bu televizyon hizmetinden de faydalanıyor. Şirket şimdiyse, Tivibu hizmeti alan tüm müşterileri için 15 Mayıs'a kadar geçerli olan yeni bir kampanya başlattı.

Türk Telekom'un yeni kampanyası, Tivibu bünyesinde hizmet veren 5 sinema kanalını içeriyor. Kampanya kapsamında tüketiciler, 15 Mayıs'a kadar bu 5 sinema kanalını, paketlerinden bağımsız olarak ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler. Tüketiciler, bir ay boyunca ücretsiz olarak sunulan bu kanallara HD görüntü kalitesi ile ulaşabilecekler. Kampanya, Tivibu Go uygulamasında da geçerli olacak.

Türk Telekom'un başlattığı Tivibu kampanyası, Sinema TV, Sinema Yerli, Sinema Aksiyon, Sinema Komedi ve Sinema 1001 isimli kanalları içeriyor. Bu kanallarda gün boyunca çeşitli filmler izleyenlere sunuluyor. Ayrıca tüketiciler, kaçırdıkları filmleri 2 saat sonra, söz konusu kanalların 2'li versiyonları üzerinden izleyebilecekler.

15 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak sunulmaya başlayan kanallara yakından baktığımızda, Sinema 1001 ve Sinema TV kanallarında ödüllü ve uluslararası yapımların olduğunu görüyoruz. Sinema Yerli kanalında ise güncel filmleri izleme imkanı yakalıyorsunuz. Sinema Aksiyon kanalında sadece aksiyon türündeki filmler yer alırken Sinema Komedi kanalında ise komedi filmlerini izlemeye doyacaksınız.