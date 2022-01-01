Türk Yapımı Drone, Kaybolan Yabancı Bir Turisti Kurtardı

Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı bir turist, Türk yapımı drone sayesinde bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan turist, kış koşullarında hayati bir tehlikeden kurtarılmış oldu.

Kış mevsiminin ortalarına doğru ilerlediğimiz bu zamanlarda kayak merkezlerine tatile gitmek için yapılan hazırlıklar daha da hız kazanıyor. Okullarda yarıyıl tatilinin de yaklaşıyor olmasıyla birlikte birçok aile ve turist de gözlerini kayak sporunun merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ’a çevirmiş durumda.

Ancak kayak sporunun ve kış şartlarının da beraberinde getirdiği bazı zorluklar bulunuyor. Öyle ki, tatilciler zaman zaman kayak merkezinde kaybolup hayati tehlikeler içine girebiliyorlar. Bunun bir örneği de Danimarka vatandaşı olan Yusuf Sephizade’nin başına geldi. Sephizade, öğlen saatlerinde yürüyüşe çıkmış ancak yolunu kaybetmişti. Akşam saatlerinde sıcaklığın da düşmesiyle birlikte yardım ekipleri devreye girdi.

Türk yapımı drone sayesinde yeri bulundu:

21 yaşındaki Sephizade, akşam saatlerinde jandarmayı arayarak yardım istedi ancak tam olarak yerini tarif edemiyordu. Jandarma ekipleri, Danimarka vatandaşının Uludağ’ın Kestel ilçesindeki Alaçam bölgesinde bir yerde olduğu sonucuna vardı. Bunun ardından Türk yapımı Bayraktar UAV TB2 adlı drone kullanılarak Sephizade’nin bulunduğu yer saptanmaya çalışıldı.

Turistin yerini saptayan drone, bulunduğu bölgenin koordinatlarını AFAD ve jandarma ekiplerine göndererek kurtarma çalışmalarının başlamasını sağladı. Ekipler tarafından bulunduktan sonra kontroller için hastaneye götürülen Sephizade, muayenenin ardından taburcu oldu. Belki de turistin hayatını tehdit eden bir durum içinde kalmasının önüne geçen Türk yapımı Bayraktar drone’u, terör operasyonları dahil olmak üzere 2014 yılından bu yana birçok alanda kullanılmaya devam ediyor.