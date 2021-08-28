Yaptığı projeleriyle ismini duyurmayı başaran Türk YouTuber Tolga Özuygur, bu kez derisinin altına bir NFC çipi yerleştirdi. Özuygur, bu çip hakkında soruları da cevapladı.

Yaptığı çılgın icatlarla, özellikle ev yapımı, sesli asistanlı ve alev fırlatabilen Iron Man kostümüyle sesini duyurmayı başaran Tolga Özuygur, geçtiğimiz gün ilginç bir şeye daha imza attı. Özuygur, elinde derinin altına bir implant yerleştirdi. Bu implantın özelliğiyse kişinin elini adeta bir cihaza dönüştürmesi. İmplant, RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerine yer veriyor.

Özuygur, implantı eline yerleştirdikten sonra yaptığı paylaşımda bununla ilgili birçok proje yapacağını açıkladı. Bu projeler henüz gelmemişken haliyle pek çok kişi, implantla ilgili pek çok merak konusuna sahipti. Özuygur da hikâyesinde bir soru cevap yaptı ve deri altı implantıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.

İmplant hakkında hepimizin aklına gelen sorular cevaplandı:

Böyle bir şeyi gören herkesin aklına elbette ilk gelen sorulardan birisi ‘Yürüyen kredi kartı oluyor muyuz?’ tarzı bir şey oluyordur. Bunu merak eden bir takipçisi de implanta kredi kartı tanımlanıp tanımlanamadığını aktardı. Özuygur, bu implantla bunun yapılamadığını, temassız ödemenin daha güvenli bir altyapıya sahip olduğunu belirtti.

İmplant, biyouyumlu mu?

Özuygur’un aktardığına göre implant, biyouyumlu bir cam içerisinde yer alıyor. Bu da vücuda herhangi bir tehdit sunmuyor.

MRI ve metal dedektörlerinde sorun oluyor mu?

Cihaz, yapılan testlere göre MRI çektirilirken herhangi bir sorun çıkarmıyor. Bununla birlikte metal dedektöründe de ötme gibi sıkıntılar yaratmıyor.

İmplant’ın vücut içi görüntüsü:

İnternetten bir X-ray görüntüsünü gösteren Özuygur, implantın çok küçük bir boyutta olduğunu da böyle gösterdi.

Neden avuç gibi elin farklı bir yerine yerleştirilmedi?

Elin bu bölümünün standart olduğunu aktaran Özuygur, bu noktanın elin hiçbir fonksiyonunu etkilemediğini belirtti.