Türkiye'de Bu Yıl Kaç Ferrari ve Lamborghini Satıldığı Belli Oldu

Yüksek fiyatlara sahip lüks olarak da adlandırdığımız premium segment otomobiller, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de satılıyorlar. Peki Türkiye’de en çok hangi premium otomobiller satılıyor? Ferrari, Lamborghini gibi firmaların satış verileri nasıl?
Gazeteci Emre Özpeynirci, 2026 yılının ilk 5 ayında Türkiye’de toplam kaç Ferrari, Lamborghini, Porsche gibi otomobillerin satıldığını açıkladı. Ayrıca genel anlamda en çok satılan Premium otomobiller de paylaşıldı.
İçerikten Görseller
2026’da kaç adet Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche satıldı?
- Porsche - 411 adet
- Maserati - 46 adet
- Bentley - 24 adet
- Lamborghini - 13 adet
- Ferrari - 9 adet
Lüksün de lüksü diyebileceğimiz bu markalardan gelen verilere baktığımızda Porsche’nin 5 ayda 411 adet satmayı başardığını görüyoruz. Çok daha yüksek fiyatlı otomobiller satan Ferrari’den 9 adet satılmış. Lamborghini 13 adet, Bentley 24 adet, Maserati ise 46 adet satmış.
2026’da en çok satan premium otomobil markaları
Mercedes - 9.547 adet BMW - 8.510 adet Audi - 7.078 adet Volvo - 6.942 adet MINI - 5.673 adet
Premium segmentteki ilk beşte yer alan markalara baktığımızda mayıs ayına kadar bin 547 otomobil satmayı başaran Mercedes-Benz’i zirvede görüyoruz. Onu 8 bin 510 adet ile BMW, 7 bin 78 adetle Audi takip ediyor.