Türkiye Yenilenmiş Elektronik Cihazların İthalatını Yapacak

Türkiye, kullanılmış ve yenilenmeye gönderilmiş elektronik cihazlar hakkında yeni bir yönetmelik için hazırlanıyor. Bu yönetmeliğe göre firmalar artık yenilenebilir cihazlar üretmek zorunda olacak, cihazları yenilemek için geri almayı kabul etmek zorunda olacak ve yurt dışından yenilenmiş ürünler ithal edebilecekler.

Yenilenmiş cihaz deyince ilk olarak aklınıza hemen akıllı telefon gelse de dünyadaki tek elektronik cihazlar akıllı telefonlar değil. Bir buzdolabı veya fırın da yenilenebilir ve bildiğiniz gibi Türkiye, akıllı telefonlarda olmasa bile birçok elektronik üründe ileri sanayiye sahip bir ülke.

Bazen firmaların ‘Eskisini getir, yenisini ucuza al’ tarzı kampanyalar yaptığına şahit olmuşsunuzdur. Yeni hazırlanan bir yönetmeliğe göre artık Türkiye’deki bütün elektronik firmaları, bununla beraber yenilenmiş elektronik cihazlarla alakalı birçok şeyi yapmakla yükümlü olacaklar.

Yurt dışından elektronik cihazlar ithal edilebilecek

Yeni hazırlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi yönetmeliğinin taslağına göre cihazlar hangi markaya aitse toplamak o markanın yükümlülüğü olacak. Toplanan cihazların pilleri ayrılarak geri dönüşüme gönderilecek. İşlemlerin hepsi Çevre Bakanlığı tarafından denetlenecek.

Bütün bu yönetmeliğin amacı ise yeni ürünler üretirken ki parça ihtiyacını yurt dışından karşılamak yerine ülke içinde döndürüp kâr etmek. O süre zarfı boyunca da vatandaşa ucuz elektronik ürünler sunabilmek için yenilenmiş elektronik cihazlar yurt dışından ithal edilebilecek.

Yeni yönetmelik taslağına göre şirketler, yeni bir ürün sattıklarında müşterilerinin eski ürünlerini almak zorunda olacaklar. Siz yeni yasa tasarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.