Theottle adlı render sanatçısı, Türkiye'de neredeyse 'Şahin' kadar popüler hâldeki bir otomobil olan Corolla'nın AE86 Coupe modelini sportif çizgilerle yeniden tasarladı. Konsept bağımsız olsa da Toyota'nın 2023 yılında Corolla GR adı altında bir spor model üreteceği söylentileri mevcut.

Theottle takma adını kullanan bir render sanatçısı, 1980’lerde üretilen Toyota AE86 coupe’ye günümüz Corolla’sının modifiye edilmiş gövdesini giydirdi ve ortaya bir hayli sportif bir tasarım çıktı.

Tasarıma Corolla Hatchback’i ele alarak başlayan sanatçı, arka kapıları ortadan kaldırarak aracı üç kapılı hâle getirmiş. Aracın tavanına verilen eğim de tasarımı liftback ile hatchback arası bir noktaya koymuş. Esasen render’da vücut bulan araç AE86 Corolla veya AE85’ten ziyade üç kapılı hatchback FX’e benziyor.

Tasarımda Initial D'den aşinâ olunan siyah-beyaz renk şeması da kullanılmış

Theottle, ortaya koyduğu tasarımda Initial D anime dizisindeki siyah-beyaz renk şemasını da kullanmış. Dizide AE86 Corolla, yetenekli ellerde hayat bulabilecek en iyi drift aracı olarak lanse edilmekteydi.

Toyota’nın Corolla GR adı altında performans odaklı bir model üreteceğine dair söylentiler sık sık ortaya çıkmakta. 2023 yılında çıkacağı iddia edilen aracın 1.6 litrelik turbo beslemeli, üç silindirli motoruyla alarak 257 beygir gücü üreteceği ve dört çeker seçeneğine sahip olacağı söylenmekte.

Toyota Corolla Levin adlı render'a ait tüm fotoğraflar