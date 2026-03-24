Türkiye’de En Çok Patent Başvurusu Yapan Şirketler Açıklandı

Türkiye’de 2025 yılı patent verileri açıklandı. Yerli patent başvuruları 11 bin 394’e ulaşırken, en çok başvuru yapan şirket Türk Telekom oldu. Listede Turkcell, TOGG ve Arçelik gibi devler de bulunuyor. Ar-Ge merkezlerinin güçlü payı ise teknoloji yarışının hızlandığını gösteriyor.

Türkiye’de En Çok Patent Başvurusu Yapan Şirketler Açıklandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Türkiye’de patent çalışmaları vites yükseltmiş durumda. Açıklanan son verilere göre yerli patent başvuruları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 11 bin 394’e ulaştı. Patent tescil sayıları ise yüzde 10 artışla 3 bin 738 seviyesine çıktı.

Zirve değişmedi: Türk Telekom açık ara lider

Türkiye’de En Çok Patent Başvurusu Yapan Şirketler Açıklandı
Türkiye’de En Çok Patent Başvurusu Yapan Şirketler Açıklandı
HEFyem_X0AAGS4s
HEFykb_WwAE6NIq

Gelelim en dikkat çeken kısma. 2025 yılında en çok patent başvurusu yapan şirketler listesinde zirvede yine Türk Telekom var. Üstelik 921 başvuruyla rakiplerine ciddi fark atmış durumda.

Onu 612 başvuruyla Turkcell Teknoloji, 442 başvuruyla da TOGG takip ediyor. Özellikle TOGG’un bu listede üst sıralarda yer alması, yerli otomobil projesinin sadece üretimde değil, teknoloji geliştirme tarafında da aktif olduğunu gösteriyor.

Listede ayrıca Arçelik (281), Roketsan (78), TUSAŞ (73) ve ASELSAN (66) gibi savunma ve sanayi devleri de bulunuyor. Otomotiv tarafında ise Mercedes-Benz Türk ve MAN Türkiye gibi isimler dikkat çekiyor.

Ar-Ge merkezleri işi sırtlıyor, teknoloji alanları öne çıkıyor

Patent başvurularının kimlerden geldiğine baktığımızda ise tablo oldukça net. Başvuruların yüzde 30’u Ar-Ge merkezlerinden geliyor. Yani bu işin lokomotifi doğrudan şirketlerin araştırma ekipleri.

Bunun yanında özel sektör firmaları yüzde 16, üniversiteler yüzde 15 ve teknoparklar yüzde 6 paya sahip. Bu da Türkiye’de inovasyonun sadece akademide değil, doğrudan sektörün içinde üretildiğini gösteriyor.

Alan bazında ise bilgisayar teknolojileri ve dijital ağ sistemleri açık ara önde. Bu durum, Türkiye’nin teknoloji üretiminde yazılım ve dijitalleşmeye ciddi şekilde odaklandığını ortaya koyuyor.

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Yeni Şarj Hizmeti Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı: İşte Çok Tartışılacak Değişiklikler

Yeni Şarj Hizmeti Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı: İşte Çok Tartışılacak Değişiklikler

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

