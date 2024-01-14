Otomotiv sektörünün dev isimlerinden Citroen, Türkiye'de 2023 yılını nasıl geçirdiklerine dair detaylı veriler paylaştı. Türkiye 2023 yılında Citroen'in en büyük üçüncü pazarı oldu.

2023 yılı Türkiye'de otomotiv sektörü için hareketli bir yıldı. Üretimden ihracata pek çok alanda artışın gözlemlendiği 2023 boyunca satışlar da pek çok otomotiv üreticisi için yükseliş trendindeydi. Sektörün dev isimlerinden Citroen de bu trende dahil olan markalardan biri oldu.

Citroen Türkiye tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye, markanın en büyük üçüncü pazarı olurken toplamda 63 bin 153 adetlik satışla 2022 yılına göre yüzde 119 oranında bir artış yaşandı.

Citroen Türkiye, tarihinin en yüksek satış rakamına ulaştı

63 bin 153 satış ile satışlarını bir önceki yıla kıyasla ikiye katlayan Citroen, böylece Türkiye pazarında şimdiye kadarki en yüksek satış rakamına ulaşmış oldu.

Elde edilen bu yüksek satış rakamları ile Citroen, 2023 yılını pazarda 3 sıra birden yükselerek 7. sırada tamamladı. Citroen Türkiye pazarında elde ettiği büyüme ile geçtiğimiz yılı yüzde 5,1 payla kapatmış oldu.

Citroen Türkiye için her yönüyle başarılı bir yıl oldu

Citroën Türkiye’nin 2023 yılı performansı, markaya Otomotiv Distibütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri kapsamında ''Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası'' ödülünü de kazandırdı.

2023'e iyi bir başlangıç yaptıklarını da belirten Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ''Yıla Marketing Türkiye’nin düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde ‘Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası’ seçilerek başlamıştık. Geçtiğimiz yılı, 2022’ye göre satışlarımızı iki kattan fazla artırarak tamamladık ve bu ödülün tesadüf olmadığını kanıtlamış olduk. Hafif ticari araçtaki ‘En Hızlı Büyüyen Marka’ ödülümüz de başarılarımızı taçlandırmış oldu” ifadelerini kullandı.

Citroen'in farklı başlıklarla satış rakamları ise şöyle oldu;

Pazarda 5. sırada yer bulduğu hafif ticari araç satışında 17 bin 758 adetlik satış hacmine ulaşan marka, 2023'te gerçekleştirdiği 45 bin 395 adetlik satışla binek pazarında ise 8’inci sırada tamamladı.

C4, ulaştığı 5 bin 804 adetlik satışla kompakt HB sınıfının tüm sene boyunca en fazla tercih edilen üçüncü modeli oldu. C3 de 7 bin 844 adetlik satışla B-HB segmentinde ilk 5’te kendine yer buldu.

C5 Aircross, 8 bin 434 adetlik satışla en çok tercih edilen ikinci binek araç modeli olurken, C4 X ise 10 bin 704 adetlik satışla binek modeller içinde en fazla satılan Citroën modeli oldu.

Markaya hafif ticari araçta en hızlı büyüyen marka unvanını getiren Berlingo ise 8 bin 983 adetlik satışla segmentinde ikinci sıraya yükseldi. Segmentinde yüzde 18 paya ulaşan Berlingo, Citroen'e hafif ticari araç pazarında yüzde 6,7’lik pazar payı kazandırdı.

Citroen'in dikkat çeken araçlarından Ami ile bir gün geçirdiğimiz videomuza göz atmak isterseniz;