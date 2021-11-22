Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Türkiye'deki müşterilerinin boş donanımlı araçları tercih etmediğini açıkladı. Fiyat artışının önemsenmediğinden bahseden Tiftik, Türkiye'nin dolu araç satışlarında 44 ülke arasında ilk sırada olduğunu söyledi. Ancak bu 44 ülkenin hangi ülkeler olduğu bilgisi paylaşılmadı.

Almanya merkezli otomobil devi BMW'yi Türkiye'ye getiren Borusan Otomotiv'in İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Tiftik tarafından yapılan açıklamalar, en azından lüks otomotiv sektöründe herhangi bir kriz olmadığını gözler önüne seriyor. Zira Tiftik'e göre vatandaşlar, BMW'nin donanımsız modellerini tercih dahi etmiyorlar. Hatta bu noktada, onlarca ülke arasında ilk sırada yer alıyoruz...

Yaptığı açıklamalarda “Müşterilerimiz fiyat artışına rağmen en donanımlı araçları istiyor. Donanımı düşük araç yerine daha donanımlı araç getiriyoruz. BMW’nin özelliğini ortaya çıkaracak farklılığını ortaya koyacak araçlar getiriyoruz. Tüm modellerimiz için aynı durum geçerli. Bizim stratejimiz de bunun üzerine kurulu. Yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci...” ifadelerine yer veren Hakan Tiftik, aslında Türkiye'de gelir dağılımı makasının nasıl açılmış olduğunu gözler önüne serdi. Çünkü bazılarımız bir otomobilin hayalini bile kuramazken, bazılarımız oldukça lüks bir markanın en donanımlı araçlarını satın almak istiyor...

Satışların önümüzdeki yıl artması bekleniyor

Hakan Tiftik tarafından yapılan açıklamalara göre binek otomobil sektörü, önümüzdeki yılı verimli geçirecek. Bu yıl özellikle de çip krizi nedeniyle satışların istenilen düzeye ulaşamadığını belirten Tiftik, "Bu yıl çip krizi ve tedarik sıkıntıları olmasaydı yıl toplamında 700-720 bin adetlik binek otomobil satışı olabilirdi. 2022 yılında ise eğer çip krizi beklenmedik bir şekilde büyümezse biriken talebin devreye girmesine bağlı olarak satışların artacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl binek otomobil satışları 750 bin adede ulaşabilir. Filo kiralama şirketleri de kriz yüzünden çok araç boşalttı. Toplam araç parkı 350 binlerden 240 bin adetlere düştü. Biriken taleple pazar en az 600 bin adetlere ulaşır." ifadelerini kullandı.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Tiftik'in değindiği bir diğer husus da elektrik motorlu araçlarla ilgiliydi. Türkiye'deki elektrikli otomobil dönüşümüne öncülük etmeye çalıştıklarından bahseden Tiftik, "Bize benzinli araç için gelenlere elektriklileri tanıtıyoruz." ifadelerini kullanarak vatandaşları benzin yerine elektriğe yönlendirdiklerini söyledi. Hakan Tiftik'e göre BMW satışları, 2030 yılına geldiğimizde yüzde 75 elektrikli olacak.