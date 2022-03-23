Türkiye'de Kişi Başına Kaç Motorlu Taşıt Bulunduğu Açıklandı

Şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriler, Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısının nüfusa oranının yüzde 30 olduğunu ortaya koydu. Bir başka deyiş ile Türkiye'de neredeyse her üç kişiye 1 araç düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, trafiğe kayıtlı kaç araç olduğu, bunların ne kadarının otomobillerden oluştuğu gibi verilere değinildi. Gelin hep birlikte Türkiye'nin Şubat 2022 motorlu kara taşıtları istatistiklerine bakalım.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Şubat 2022 itibarıyla trafiğe kayıtlı olan tüm motorlu kara taşıtlarının sayısı 25 milyon 385 bin 84 olarak kayıtlara geçti. Bunların yüzde 51.7'sini otomobiller, yüzde 21.7'sini motosikletler, yüzde 15.7'sini kamyonetler, yüzde 5.9'unu traktörler, yüzde 3.6'sını kamyonlar, yüzde 0.6'sını minibüsler, yüzde 0.5'ini otobüsler ve yüzde 0.3'ünü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye'de her 100 kişiye düşen motorlu taşıt sayısı 30

TÜİK'in açıkladığı istatistiklere baktığımızda, kayıtlı araç sayısının nüfusa oranının yüzde 30 olduğunu görüyoruz. Bu istatistiğin trafiğe kayıtlı tüm araçları kapsadığını unutmamak lazım. Yani bunun içine otobüs ve kamyon gibi araçlar da giriyor. Ayrıca araç sayısının yükselişinde şirket ve filo etkisi de var. Tüm bu değişkenleri hesaba kattığımızda kişi başına düşen 'özel otomobil' sayısının, toplam sayının çok çok altında olduğunu öngörebiliriz.

Yeni araç alımı düştü

Açıklanan verilerle ilgili bir diğer önemli husus da trafiğe kaydı yapılan araçlarla ilgili. Öyle ki Şubat 2022'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12.3 azaldı. Bu düşüş, otomobillerde yüzde 19.4, traktörde yüzde 31.2 kamyonetlerde ise yüzde 11.7 olarak karşımıza çıktı. Buna rağmen trafik kaydı yapılan minibüslerde yüzde 43.1, motosikletlerde yüzde 15.6, kamyonlarda ise yüzde 5.4'lük artış yaşandı.