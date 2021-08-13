Türkiye'de En Çok Satılan 10 Otomobil: Fiyatı - Özellikleri

Bu içeriğimizde Türkiye'deki en popüler otomobillerin özelliklerine yakından bakacağız. İçerikte otomobiller hakkında kaç kg, torku ne kadar, kaç beygir ve yakıt tüketimi ne kadar gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Pandemi döneminde daralma yaşayan otomotiv sektörü, 2021 yılı ile tekrardan yükselişe geçmiş durumda. Buna karşın satışı yapılan otomobiller, genellikle "aile otomobili" kapsamında yer alan, Türkiye standartlarında nispeten uygun fiyatlı sayılabilecek modeller oluyor.

Bu içeriğimizdeyse gerek özellikleri gerekse fiyatıyla Türkiye'deki en popüler otomobillere detaylı bir bakış atacağız. İçerik boyunca otomobiller kaç kg, boyu ne kadar, torku ne kadar ve kaç beygir gibi sorulara da yanıt vereceğiz. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan ülkemizdeki en popüler otomobillerin özelliklerine geçiş yapalım.

Listemizde yer alan araçlar, ODD'nin Ocak - Haziran 2021 döneminde en çok satış yapan otomobil modellerini kapsamaktadır. Bu araçlar, 2021'in ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan otomobiller oldular.

Otomobil alırken nelere dikkat etmeli?

Otomobil satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken birçok faktör mevcut. Elbette, ilk önceliğinizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve bütçenizi yormayacak otomobilleri araştırmak olması gerekiyor. Bütçenize uygun araçların bir listesini çıkardıktan sonra ise otomobillerin özelliklerini karşılaştırmaya başlayabilirsiniz.

Bu noktada otomobilin yakıt tüketimi, torku ne kadar, kaç kg ve kaç beygir gibi soruları birer eleyici unsur olarak kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra satın alacağınız arabayı yakından görmek ve sürüşünü gerçekleştirmek de gerekiyor. Bu sebeple kesin kararınızı vermeden önce birkaç farklı modelle test sürüşü yapmanın yararınıza olacağını unutmayın.

2. el araç satın alacak kişilerinse dikkat etmesi gereken birçok farklı detay bulunuyor. Böyle bir durumda ilk önceliğinizin aracın hasar kaydını sorgulamak ve ardından ekspertizini yaptırmak olmalı. Otomobilin kilometresi ve parçaların orijinalliğini kontrol etmek de ikinci el araç satın almadan önce mutlaka dikkat etmeniz gereken hususlar arasında yer alıyor.

Türkiye'deki en popüler 10 otomobilin özellikleri:

FIAT Egea Sedan

Toyota Corolla

Renault Clio Hatchback

Renault Megane

Volkswagen Passat

Honda Civic Sedan

Dacia Duster

FIAT Egea Cross

Hyundai i20

Volkswagen Polo

2021 FIAT Egea Sedan özellikleri

İtalyan otomobil üreticisi FIAT'ın ülkemizdeki en popüler otomobil modellerinden biri olan Egea Sedan; yakıt tüketimi, performansı ve fiyatıyla göz doldurmayı başarıyor. 4 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulan araç, en güçsüz motorunda 95 beygir güç vadederken, en güçlü motor seçeneğinde ise 130 beygir güce çıkıyor. Aracın motor seçenekleri ve özellikleriyle şu şekilde:

FIAT Egea Sedan 1,4 Fire Benzin:

Yakıt tüketimi: 6,4 litre ortalama

Motor gücü: 95 beygir güç

Tork: 127 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.150 kilogram

Bagaj hacmi: 520 litre

FIAT Egea 1.0 Firefly Benzin:

Yakıt tüketimi: 5,3 litre ortalama

Motor gücü: 100 beygir güç

Tork: 190 Nm

Şanzıman: 5 ileri manuel

Ağırlık: 1.190 kilogram

Bagaj hacmi: 520 litre

FIAT Egea 1.3 Multijet Dizel:

Yakıt tüketimi: 4,1 litre ortalama

Motor gücü: 95 beygir güç

Tork: 200 Nm

Şanzıman: 5 ileri manuel

Ağırlık: 1.315 kilogram

Bagaj hacmi: 520 litre

FIAT Egea 1.6 Multijet Dizel:

Yakıt tüketimi: 4,3 litre ortalama

Motor gücü: 130 beygir güç

Tork: 320 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.375 kilogram

Bagaj hacmi: 520 litre

2021 FIAT Egea Sedan fiyat listesi:

Easy Paket: 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli: 168.900 TL (Tavsiye Edilen) / 159.900 TL (Kampanya) 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel: 210.900 TL (Tavsiye Edilen) / 205.900 TL (Kampanya) 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel: 288.900 TL (Tavsiye Edilen) / 231.900 TL (Kampanya)

Urban Paket: 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli: 182.900 TL (Tavsiye Edilen) / 177.900 TL (Kampanya) Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli: 209.900 TL (Tavsiye Edilen) / 204.900 TL (Kampanya) 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel: 219.900 TL (Tavsiye Edilen) / 214.900 TL (Kampanya) 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel: 297.900 TL (Tavsiye Edilen) / 285.900 TL (Kampanya)



Lounge paket: 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli: 200.900 TL (Tavsiye Edilen) / 191.900 TL (Kampanya) Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli: 227.900 TL (Tavsiye Edilen) / 218.900 TL (Kampanya) 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel: 281.900 TL (Tavsiye Edilen) / 228.900 TL (Kampanya) 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel: 307.900 TL (Tavsiye Edilen) / 295.900 TL (Kampanya)



2021 Toyota Corolla özellikleri

Japon otomotiv devi Toyota'nın hibrit versiyonu ile geçtiğimiz yıl Türkiye'de "Yılın En İyi Otomobili" ödülüne layık görülen modeli Toyota Corolla, yenilenen tasarımı ve hibrit motor seçeneği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Hibrit ve benzin olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkan otomobilin özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Toyota Corolla 1.5 L Benzinli manuel:

Yakıt tüketimi: 5,5 litre ortalama

Motor gücü: 123 beygir güç

Tork: 153 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.350 – 1.420 kg (sürücü dahil)

Bagaj hacmi: 471 litre

Toyota Corolla 1.5 L Benzinli Valvematic Multidrive S:

Yakıt tüketimi: 5,8 litre ortalama

Motor gücü: 123 beygir güç

Tork: 153 Nm

Şanzıman: 6 ileri otomatik

Ağırlık: 1.375 – 1.440 kg (sürücü dahil)

Bagaj hacmi: 471 litre

Toyota Corolla 1.8 Hybrid e-CVT:

Yakıt tüketimi: 3,8 litre ortalama

Motor gücü: 98 beygir güç

Tork: 142 Nm

Şanzıman: e-CVT

Ağırlık: 1.385 – 1.500 kilogram

Bagaj hacmi: 471 litre

2021 Toyota Corolla fiyat listesi:

Toyota Corolla: 1.5 Vision: 220.200 TL 1.5 Vision Multidrive S: 229.550 TL 1.5 Dream: 288.950 TL 1.5 Dream Multidrive S: 297.400 TL 1.5 Flame: 306.100 TL 1.5 Flame Multidrive S: 317.350 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 334.550 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 372.950 TL



Toyota Corolla Hybrid: Hybrid Dream e-CVT: 450.200 TL (Tavsiye Edilen) / 345.800 TL (Kampanya) Hybrid Flame e-CVT: 464.100 TL (Tavsiye Edilen) / 356.400 TL (Kampanya) Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 477.200 TL (Tavsiye Edilen) / 366.500 TL (Kampanya) Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 518.400 TL (Tavsiye Edilen) / 398.050 TL (Kampanya)



2021 Renault Clio Hatchback özellikleri

Trafiğe çıktığınızda en çok göreceğiniz otomobil modellerinden biri olan Renault Clio, şehir trafiğine uygun yapısı ve uygun fiyatıyla ülkemizin en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri. 4 farklı benzinli motor seçeneğiyle karşımıza çıkan Renault Clio, performansı ve yakıt tüketimiyle ön plana çıkıyor.

Renault Clio 1.0 SCe Benzinli (65 bg):

Yakıt tüketimi: 5 litre ortalama

Motor gücü: 65 beygir güç

Tork: 95 Nm

Şanzıman: 5 ileri manuel

Ağırlık: 1.103 kilogram

Bagaj hacmi: 391 litre

Renault Clio 1.0 SCe Benzinli (90 bg):

Yakıt tüketimi: 5 litre ortalama

Motor gücü: 90 beygir güç

Tork: 160 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.157 kilogram

Bagaj hacmi: 391 litre

Renault Clio 1.0 TCe ECO Benzinli (100 bg):

Yakıt tüketimi: Benzinli 5,1 litre – LPG 6,7 litre

Motor gücü: 100 beygir güç

Tork: Benzinli 160 Nm – LPG 170 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.219 kilogram

Bagaj hacmi: 391 litre

Renaul Clio 1.0 TCe X-Tronic (90 bg):

Yakıt tüketimi: 6 litre ortalama

Motor gücü: 90 beygir güç

Tork: 142 Nm

Şanzıman: Otomatik

Ağırlık: 1.184 kilogram

Bagaj hacmi: 391 litre

2021 Renault Clio fiyat listesi:

Joy 1.0 Sce 65 bg: 169.900 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 184.900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 200.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 210.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 231.600 TL

2021 Renault Megane özellikleri

Fransız otomotiv üreticisi Renault'un bir başka popüler modeli olan Renault Megane, fiyatına kıyasla sunduğu özelliklerle dikkat çeken bir model. Yakıt tüketimi, beygir gücü ve torkuyla ön plana çıkan otomobilin özelliklerine ve motor seçeneklerine aşağıdan göz atabilirsiniz:

Renault Megane 1.3 TCe (140 bg):

Yakıt tüketimi: 5,5 litre ortalama

Motor gücü: 140 beygir güç

Tork: 260 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.353 kilogram

Bagaj hacmi: 473 litre

Renault Megane 1.3 TCe EDC (140 bg):

Yakıt tüketimi: 5,2 litre ortalama

Motor gücü: 140 beygir güç

Tork: 240 Nm

Şanzıman: 7 ileri otomatik

Ağırlık: 1.381 kilogram

Bagaj hacmi: 473 litre

Renaul Megane 1.5 Blue dCi (115 bg):

Yakıt tüketimi: 4,2 litre ortalama

Motor gücü: 115 beygir güç

Tork: 270 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.442 kilogram

Bagaj hacmi: 394 litre

Renaul Megane 1.5 Blue dCi EDC (115 bg):

Yakıt tüketimi: 4 litre ortalama

Motor gücü: 115 beygir güç

Tork: 270 Nm

Şanzıman: 7 ileri otomatik

Ağırlık: 1.469 kilogram

Bagaj hacmi: 394 litre

2021 Renault Megane Sedan fiyat listesi:

Joy 1.3 TCe 140 bg: 232.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 301.900 TL

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 358.900 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 356.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 385.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 398.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 416.000 TL

2021 Volkswagen Passat özellikleri

Ülkemizin en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri de Volkswagen Passat. Günümüz döviz kuru ve vergilerle artık "uygun fiyatlı" bir otomobil olmaktan çıksa da Passat, hâlâ birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Otomobilin özellikleri, yakıt tüketimi ve diğer teknik detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Volkswagen Passat 1.5 ACT 150 PS DSG:

Yakıt tüketimi: 5,1 litre ortalama

Motor gücü: 150 beygir güç

Tork: 250 Nm

Şanzıman: 7 ileri DSG

Ağırlık: 1.441 kilogram

Bagaj hacmi: 586 litre

Volkswagen Passat 2.0 LT TDI SCR 150 PS DSG:

Yakıt tüketimi: 3,9 litre ortalama

Motor gücü: 150 beygir güç

Tork: 340 Nm

Şanzıman: 7 ileri DSG

Ağırlık: 1.561 kilogram

Bagaj hacmi: 586 litre

2021 Volkswagen Passat fiyat listesi:

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression: 437.400 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 497.700 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 600.700 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business: 755.300 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance: 907.000 TL

2021 Honda Civic Sedan özellikleri:

Hem Türkiye'de hem de dünyada satışları son derece yüksek olan Honda Civic Sedan'ın üretimleri de son birkaç yıldır ülkemizde gerçekleştiriliyor. Özellikle son modelleriyle tasarım ve teknik açıdan birçok kişinin beğenisini kazanmayı başaran Honda Civic Sedan, 2 farklı benzin seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Honda Civic Sedan'ın özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz:

Honda Civic 1.5 L DOHC VTEC Turbo Benzinli:

Yakıt tüketimi: 5,7 litre ortalama

Motor gücü: 182 beygir güç

Tork: 220 Nm

Şanzıman: CVT

Ağırlık: 1.367 kilogram

Bagaj hacmi: 519 litre

Honda Civic 1.6 L SOHC i-VTEC Benzinli:

Yakıt tüketimi: 6,3 litre ortalama

Motor gücü: 125 beygir güç

Tork: 152 Nm

Şanzıman: CVT

Ağırlık: 1.319 kilogram

Bagaj hacmi: 519 litre

2021 Honda Civic Sedan fiyat listesi:

1.6 L Benzin Otomatik Elegance: 312.600 TL

1.6 L ECO Otomatik Elegance: 318.000 TL

1.6 L ECO Otomatik Executive: 340.700 TL

1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 341.200 TL

1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 363.400 TL

2021 Dacia Duster özellikleri

Ülkemizde uygun fiyatlı SUV ve günlük kullanım için uygun otomobilleriyle yer edinmeyi başaran Dacia, özellikle fiyatına kıyasla sunduğu performansla ön plana çıkan Dacia Duster modeliyle kullanıcıların beğenisini topluyor. 3 benzinli, 1 LPG ve 2 dizel olmak üzere 6 farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkan Dacia Duster'ın özellikleri ise şu şekilde:

Dacia Duster 1.0 Tce Benzinli (95 bg):

Yakıt tüketimi: 5,6 litre ortalama

Motor gücü: 90 beygir güç

Tork: 160 Nm

Şanzıman: 5 ileri manuel

Ağırlık: 1.266 kilogram

Bagaj hacmi: 478 litre

Dacia Duster 1.3 Tce Benzinli 4x2 (130 bg):

Yakıt tüketimi: 5,6 litre ortalama

Motor gücü: 130 beygir güç

Tork: 240 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.320 kilogram

Bagaj hacmi: 478 litre

Dacia Duster 1.3 Tce Benzinli 4x4 (150 bg):

Yakıt tüketimi: 6 litre ortalama

Motor gücü: 150 beygir güç

Tork: 250 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.402 kilogram

Bagaj hacmi: 414 litre

Dacia Duster 1.0 ECO- G LPG (100 bg):

Yakıt tüketimi: 7,3 litre ortalama

Motor gücü: 100 beygir güç

Tork: 170 Nm

Şanzıman: 5 ileri manuel

Ağırlık: 1.333 kilogram

Bagaj hacmi: 478 litre

Dacia Duster 1.5 Blue dCi Dizel 4x2 (95 bg):

Yakıt tüketimi: 4 litre ortalama

Motor gücü: 95 beygir güç

Tork: 240 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.385 kilogram

Bagaj hacmi: 478 litre

Dacia Duster 1.5 Blue dCi Dizel 4x4 (115 bg):

Yakıt tüketimi: 4,5 litre ortalama

Motor gücü: 115 beygir güç

Tork: 260 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.480 kilogram

Bagaj hacmi: 414 litre

2021 Dacia Duster fiyat listesi:

Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull: 203.000 TL

Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull: 209.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull: 303.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 E6DFull: 322.900 TL

Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull: 222.000 TL

Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull: 226.000 TL

Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull: 296.900 TL

2021 FIAT Egea Cross özellikleri

Ülkemizin en popüler otomobil markalarından biri olan FIAT, en çok satan Egea'nın Sedan ile SUV karışımı arasında bir görünüme sahip olan modeli Egea Cross'u geçtiğimiz aylarda satışa sunmuştu. Gerek tasarımı gerek performansı gerekse fiyatı ile ülkemizde oldukça tutulan FIAT Egea Cross, kullanıcılara 4 farklı motor seçeneği sunuyor. FIAT Egea Cross'un öne çıkan özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

FIAT Egea Cross 1.4 FIRE (95 bg):

Yakıt tüketimi: 6,8 litre ortalama

Motor gücü: 95 beygir güç

Tork: 127 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.220 kg

Bagaj hacmi: 440 litre

FIAT Egea Cross 1.0 Firefly (100 bg):

Yakıt tüketimi: 5,7 litre ortalama

Motor gücü: 100 beygir güç

Tork: 190 Nm

Şanzıman: 5 ileri manuel

Ağırlık: 1.260 kilogram

Bagaj hacmi: 440 litre

FIAT Egea Cross 1.3 Multijet II (95 bg):

Yakıt tüketimi: 4,4 litre ortalama

Motor gücü: 95 beygir güç

Tork: 200 Nm

Şanzıman: 5 ileri manuel

Ağırlık: 1.315 kilogram

Bagaj hacmi: 440 litre

FIAT Egea Cross 1.6 Multijet II (130 bg):

Yakıt tüketimi: 4,6 litre

Motor gücü: 130 beygir güç

Tork: 320 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Ağırlık: 1.360 kilogram

Bagaj hacmi: 440 litre

2021 FIAT Egea Cross fiyat listesi:

Street paket: 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli: 189.900 TL (Tavsiye Edilen) / 184.900 TL (Kampanya) Firefly 100 HP Street Manuel Benzinli: 216.900 TL (Tavsiye Edilen) /211.900 TL (Kampanya) 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel: 226.900 TL (Tavsiye Edilen) / 221.900 TL (Kampanya)

Urban paket: 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli: 198.900 TL (Tavsiye Edilen) / 193.900 TL (Kampanya) Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli: 225.900 TL (Tavsiye Edilen) / 220.900 TL (Kampanya) 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel: 282.900 TL (Tavsiye Edilen) / 230.900 TL (Kampanya) 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel: 311.900 TL (Tavsiye Edilen) / 299.900 TL (Kampanya)

Lounge paket: 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli: 216.900 TL (Tavsiye Edilen) / 207.900 TL (Kampanya) Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli: 287.900 TL (Tavsiye Edilen) / 280.900 TL (Kampanya) 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel: 321.900 TL (Tavsiye Edilen) / 309.900 TL (Kampanya)



2021 Hyundai i20 özellikleri

B segmentinin en çok tercih edilen araçlarından biri olan Hyundai i20, minimal tasarım hatları, performansı ve fiyatıyla ön plana çıkıyor. Her biri önden çekişli üç farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkan Hyundai i20, bu sayede farklı zevklere hitap ediyor. Otomobilin özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz:

Hyundai i20 1.4 MPI Benzinli:

Yakıt tüketimi: 5,7 / 6,1 litre ortalama

Motor gücü: 100 beygir güç

Tork: 134 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel / otomatik

Ağırlık: 1.100 – 1.210 kilogram

Bagaj hacmi: 352 litre

Hyundai i20 1.0 T-GDI Benzinli:

Yakıt tüketimi: 5,2 litre ortalama

Motor gücü: 100 beygir güç

Tork: 172 Nm

Şanzıman: 7 ileri DCT

Ağırlık: 1.165 – 1.275 kilogram

Bagaj hacmi: 352 litre

Hyundai i20 1.0 T-GDI Hafif Hibrit (48 V):

Yakıt tüketimi: 4,7 litre ortalama

Motor gücü: 100 beygir güç

Tork: 172 Nm

Şanzıman: 7 ileri DCT

Ağırlık: 1.190 – 1.300 kilogram

Bagaj hacmi: 352 litre

2021 Hyundai i20 fiyat listesi:

1.4MPI 6 ileri Düz MT Jump (Benzinli): 178.642 TL (Tavsiye Edilen) / 161.623 TL (Kampanya)

1.4MPI 6 ileri Düz MT Style (Benzinli): 196.850 TL (Tavsiye Edilen) / 191.850 TL (Kampanya)

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli): 199.850 TL (Tavsiye Edilen) / 191.900 TL (Kampanya)

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli): 208.000 TL (Tavsiye Edilen) / 199.900 TL (Kampanya)

1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Design (Benzinli): 209.500 TL (Tavsiye Edilen) / 203.000 TL (Kampanya)

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli): 220.100 TL (Tavsiye Edilen) / 209.900 TL (Kampanya)

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli): 227.250 TL (Tavsiye Edilen) / 219.900 TL (Kampanya)

1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite Plus (Benzinli): 291.050 TL (Tavsiye Edilen) / 285.550 TL (Kampanya)

T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 222.100 TL (Tavsiye Edilen) / 219.600 TL (Kampanya)

T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli): 281.173 TL (Tavsiye Edilen) / 228.750 TL (Kampanya)

T-GDI 48V MHEV 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli): 287.234 TL (Tavsiye Edilen) / 283.234 TL (Kampanya)

2021 Volkswagen Polo özellikleri

Alman otomotiv devi Volkswagen, yenilenen tasarımlarıyla geçtiğimiz senelerde tanıttığı Golf ve Polo modelleriyle büyük ilgi görmüştü. Kardeş modellerden daha uygun fiyatlısı olan Volkswagen Polo, ülkemizde B segmentinin en çok tercih edilen modelleri arasında geliyor. 2 benzinli ve 1 dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkan Volkswagen Polo'nun performans özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz:

Volkswagen Polo 1.0 L Benzinli (80 bg):

Yakıt tüketimi: 4,4 litre ortalama

Motor gücü: 80 beygir güç

Tork: 93 Nm

Şanzıman: 5 ileri manuel

Ağırlık: 1.130 kilogram

Bagaj hacmi: 351 litre

Volkswagen Polo 1.0 L TSI (95 bg):

Yakıt tüketimi: 4,5 litre ortalama

Motor gücü: 95 beygir güç

Tork: 175 Nm

Şanzıman: 5 ileri manuel / 7 ileri DSG

Ağırlık: 1.163 kilogram

Bagaj hacmi: 351 litre

2021 Volkswagen Polo fiyat listesi:

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 216.200 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline: 224.400 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline: 226.400 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline: 329.000 TL

BONUS: Tofaş Şahin

Tofaş'ın 1988-2002 yılları arasında ürettiği sedan otomobil modeli Şahin, hiç şüphesiz ülkemizin hâlâ en çok kullanılan modellerinden biri. Bazıları için bir tutku olan Tofaş Şahin modelleri, günümüzde dudak uçuklatan fiyatlara alıcı bulabiliyor. Elbette, bu uçuk fiyatlarda araçlara eklenen modifiyelerin de büyük katkısı bulunuyor. Ancak meraklıları için orijinal Şahin'in performans özellikleri şu şekildeydi:

Tofaş Şahin 1.6 L teknik özellikleri:

Yakıt tüketimi: 6,55 litre ortalama

Motor gücü: 75 beygir güç

Tork: 130 Nm

Şanzıman: 5 ileri manuel

Ağırlık: 950 kilogram

Bagaj hacmi: 400 litre

Tofaş Şahin fiyatları

Bu noktada tek bir fiyat vermek mümkün değil. 20 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen çok geniş bir fiyat aralığında hala alıcısı mevcut.