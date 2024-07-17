Türkiye'de gittikçe yükselen oyun fiyatlarına bir tepki de yabancı oyunculardan geldi.

Son yıllarda ülkemizde pek çok şeyin fiyatı büyük bir hızla artarken enflasyondan nasibini alanlardan biri de oyunlar olmuştu. Bu durumdan Türk oyunseverler fazlasıyla rahatsız olsa da durum yabancı oyuncuların da canına tak dedirtmiş durumda. Son olarak X'te Ameer kullanıcı adına sahip bir oyunsever ülkemizdeki PlayStation oyunlarının fiyatlarından yakındı.

Ameer, X paylaşımında "PlayStation Türkiye'deki fiyatlarını güncelledi ve artık oyunlar 85 dolar ediyor.



Burası medyan maaşın 400 dolar olduğu bir ülke, ne oluyor yahu? Karşılaştırma açısından bilgisayarda oyun oynamak çok daha ucuz, artık bu yüzden PS5'te gerçekten oyun alamıyorum.

Bu fiyatlar yasaklanmalı" ifadelerini kullandı. Oyuncunun maaş ile ilgili verdiği bilgi doğru olmasa da oyunların epey pahalı bir hâle geldiği de bir gerçek.

Diğer platformlarda fiyat farkına dikkat çekti

Ameer ayrıca aynı oyunun bilgisayar ve Xbox'ta çok daha ucuz olduğunu ve iki platform arasında 25-30 dolarlık bir fiyat farkı olduğunu belirtti. X kullanıcısı bu durumu "fiyat istismarı" olarak nitelendirdi.

PlayStation mağazasında oyunların fiyatları değil ama fiyat skalaları Sony tarafından belirleniyor ve oyun yayıncıları da yapımlar için belirlenmiş olan skalada bir fiyat tercihinde bulunuyorlar. Oyuncular da bu fiyatlara göre oyun alıyorlar. Ülkeden ülkeye fiyat farkları olduğu için de yayıncılar bölgesel kısıtlamalar uygulama yoluna gidebiliyorlar.