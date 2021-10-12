İklim Anlaşması İçin Türkiye'ye Para Teklif Edildiği İddiası

Son günlerin önemli gündem maddelerinden biri olan Paris İklim Anlaşması ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli Politico'da yer alan habere göre üç Avrupa ülkesi Türkiye'ye Paris İklim Anlaşması'nı kabul etmesi için para teklif etti.

Ülkemizde geçtiğimiz günlerde iklim değişikliği mücadelesi için oldukça önemli bir adım atıldı. Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı kabul etti. Bu adım ile birlikte ülkemiz, 2053 yılına kadar sıfır emisyon sözü verdi.

Anlaşmanın kabulünün ardından gelen ilk büyük adım ise 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adının 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak değişmesi oldu. Ayrıca bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nın kurulacağı bilgisi de paylaşıldı.

Türkiye iklim konusunda harekete geçmişken, anlaşmanın imzalanmasına yönelik önemli bir iddia ortaya atıldı:

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na katılması sonrası, bu gelişme dünya basınında da yer buldu. Konuyla ilgili çıkan haberlerden en dikkat çekici olanı ise ABD merkezli bir gazetecilik organizasyonu olan Politico'da yer alan bir haberdi.

Politico'nun kimliklerine dair herhangi bir bilgi vermediği 'iki kişiye' dayandırdığı habere göre Paris İklim Anlaşması'nı kabul etmesi için İngiltere, Almanya ve Fransa Türkiye'ye para teklif etti . Bu 'mali desteğin' kaynağının hükümetler mi yoksa bankalar mı olduğunun da bilinmediği detayının verildiği haberde Türkiye'nin sıfır emisyon sözünden de bahsedildi. Haberde ayrıca iddia edilen mali destek anlaşmasına illişkin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bilgisine de yer verildi.

İddia, IFC tarafından reddedildi:

Kaynağı tam olarak bilinmeyen bu iddia, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından reddedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan bir IFC sözcüsü, Türkiye'yi attığı bu adım sebebiyle desteklemekten memnun olduklarını, ancak bu amaçla Türkiye'ye fon taahhüt edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.