Honda'nın Türkiye'deki Civic Sedan üretimini 2021'de durduracağını açıklaması sonrasında firmayla temaslar hız kazandı. Türkiye, bu durumun önüne geçmek istiyor.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Honda'nın Türkiye'deki fabrikalarının tamamını kapatacağı ve ülkemizdeki üretimlerine son vereceği dedikoduları dolaşıyordu. Honda cephesi, yaptığı açıklama ile bunun gerçeği yansıtmadığını ancak Türkiye'deki Civic Sedan üretimlerine son vereceğini doğrulamıştı.

Honda ülkemiz için oldukça önemli bir istihdam kaynağı ve Türkiye bu değerden vazgeçmek istemiyor. Konuyla ilgili girişimlere hemen başlandığı ve Honda ile temasların halen sürdüğü iletildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, yeniden yapılandırmaya gidecek olan firma ile ilgili girişimlerin sürdüğünü ve Japonya'ya da bir ziyaret gerçekleştirileceğini belirtti.

İşte Ermut'un açıklamaları:

''Honda enteresan bir vaka. Anladığımız kadarıyla global ve bölgesel stratejileriyle ilgili yeniden yapılandırma var. Burada halihazırda oluşmuş olan üretim kapasitesinin yararlı şekilde farklı bir alanda kullanılması önemli. Bunun için yakın dönemde önümüzdeki ay içerisinde Japonya’ya ziyaretimiz de olacak. Biz bu alanın çok canlı bir alan olduğunu düşünüyoruz. Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak ama yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir.''