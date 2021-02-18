Turknet’in yüzde 70 hissesine sahip olan Gulf Capital, hisselerini Çelebiler ailesine devretti. Gulf Capital'in Turknet hissedarlığı 2018 yılında başlamıştı.

Türkiye’nin popüler internet servis sağlayıcılarından olan Türknet’in yüzde 70 hissesine sahip olan Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Gulf Capital’in kredi finansman iştiraki Gulf Credit Lending, Turknet’teki tüm hisselerini Re-Pie Portföy Yönetimi ile Turknet’in asıl kurucuları olan Çelebiler ailesine devretti.

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yüzde 70 oranında hissedarı olan Gulf Credit Lending S.A.R.L.’e ait hisselerinin Çelebiler ailesine devir işlemi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı tarafından da onaylandı. BTK’nın konuyla ilgili paylaşmış olduğu resmi açıklama şu şekilde:

“Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yüzde 70 oranında hissedarı olan Gulf Credit Lending S.A.R.L.’e ait hisselerinin; yüzde 40’ını Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na, yüzde 14.7’sini Cem Mehmet ÇELEBİLER’e, yüzde 6’sını Nedim Halet ÇELEBİLER’e, yüzde 5.1’ini Mehmet İzzi ÇELEBİLER’e, yüzde 4.2’sini Yunus Sami ÇELEBİLER’e devir işlemlerine izin verilmesi; hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından 1 (bir) ay içinde ilgili belgeler ile birlikte Kurumumuza bilgi verilmesi hususlarına karar verilmiştir.”

Gulf Capital’in Turknet ile olan ilişkisi, 2013 yılında şirkete kredi tahsis etmesiyle başlamıştı. 2018 yılında Turknet’e yapmış olduğu yatırımı büyüterek şirkete ortak olan Gulf Capital, BTK’nın da onaylamış olduğu devir işlemi ile birlikte üç yıllık ortaklığın ardından Turknet’ten çekilmiş oldu. Devir işleminin resmi olarak tamamlanması için BTK’nın yanı sıra Rekabet Kurumu’nun da onaylaması gerekiyor.