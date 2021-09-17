Van Gogh'un Yeni Keşfedilen Çizimi İlk Kez Sergilenecek

19. yüzyılın önde gelen sanatçılarından Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un daha önce hiç görülmemiş bir eseri bulundu.

Ard-izlenimcilik akımının temsilcilerinden ünlü ressam Vincent Van Gogh’un yakın zamanda yeni bir çizimi bulundu. Bu çizim anonim kalmak isteyen bir kişi tarafından Van Gogh Müzesi’ne teslim edildi.

Sanatçının yeni keşfedilen “Yıpranmış” adlı eseri, sandalyede oturmuş ve başını elleri arasına almış yaşlı bir adamı tasvir eden karakalem çalışmasıdır. Bu yeni çalışmanın Van Gogh’un 1882 yılında tamamladığı “Sonsuzluğun Eşiğinde” adlı tablosunun eskizi olduğu biliniyor.

Van Gogh Müzesi’nde sergilenecek:

Vincent Van Gogh, “Sonsuzluğun Eşiğinde”, 1882

Vincent Van Gogh 1853’de doğdu, 27 yaşında resim yapmaya başladı ve 1890 yılında 37 yaşındayken intihar ederek yaşamına son verdi. Yaşamının son yıllarında akıl sağlığıyla mücadele eden sanatçı resim yaptığı 10 yıllık süre boyunca birçok özgün eser üretti. Hayattayken çalışmaları yeterince ilgi görmedi ancak bugün eserleri dünya çapında tanınıyor. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi başta olmak üzere birçok müze ve sanat merkezinde sergileniyor. “Yıpranmış” bugünden itibaren ilk kez Van Gogh Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Müze yetkililerine göre sanatçı diğer tüm yapıtlarında olduğu gibi bu çalışmasında da “sosyal açıdan dezavantajlılara sempati” temasını yansıtıyor.

Yaklaşık iki yıl önce de Van Gogh'un arkadaşlarına hediye olarak hazırladığı tablo değerindeki kitap ayraçlarından biri ortaya çıkmıştı. Ayraç ve ayracın bulunduğu kitap Van Gogh Müzesi'nde sergilendi.

Bu yılın mart ayında Van Gogh’un başka bir görülmemiş eseri Paris’te bir müzayedede 15 milyon Euro'ya satışa çıkarılmıştı.