2017 yılından beri Mercedes koltuğunda mücadele veren F1 pilotu Valtteri Bottas, 2022 sezonu itibarıyla kariyerine Alfa Romeo ile devam edeceğini açıkladı.

Yaklaşık 5 yıldır F1 Mercedes koltuğunda mücadele veren Valtteri Bottas'ın önümüzdeki sezonda yine aynı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Ortaya atılan iddiaların arasında Hamilton'ın şampiyon olması durumunda F1'i bırakıp koltuğu George Russell'a devretmesi, aksi takdirde de Bottas'ın gitmesi bulunuyordu.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Hollanda GP'sinde takımının sözünü dinlemeyip en hızlı tur denemesine giden Bottas'ın bu hareketi, artık Mercedes ile bir işinin kalmadığının en büyük kanıtlarından biri olmuştu ancak bugün yapılan açıklamalar, tüm bu olaylara bir netlik kazandırdı.

Mercedes koltuğunda artık iki İngiliz var

Fin pilot, Instagram'dan paylaştığı bir gönderiyle birlikte Mercedes'e veda ettiğini duyurdu ve gelecek sezonlarda Mercedes'e başarılar dilerken, bugüne kadar unutamayacağı başarılı işlerin altına birlikte imza attıklarını belirtti. Aynı zamanda Mercedes'in takım patronu Toto Wolf, Valtteri ile yolları ayırmanın hiç de kolay bir karar olmadığını dile getirdi.

Bottas'ın yerine geçecek ismin pek de sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Şu anda Williams takımı için yarışan Birleşik Krallık 1998 doğumlu George Russell, Bottas'ın koltuğunu devralacak. Yapılan açıklamalara göre Russell, Hollanda GP'sinin bitmesinin ardından Toto Wolf ile görüşerek ne kadarlık olduğu henüz açıklanmayan bir kontrat imzaladı.