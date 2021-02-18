VAIO, hem tasarımıyla, hem fiyatıyla hem de dünyada ilk olarak üç boyutlu kalıplanmış karbon fiber malzemeden üretilmiş gövde tasarımıyla adından söz ettirecek yeni dizüstü bilgisayarı VAIO Z'yi tanıttı.

VAIO, Sony'den ayrılıp Japan Industrial Partners'a satıldığı zamandan bu yana en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda 2021'de yeni bilgisayarlarla piyasaya dahil olacağına dair duyumların gelmeye başlamasının ardından şirket, oldukça inovatif bir dizüstü ile karşımıza çıktı bile.

VAIO Z ile oldukça iddialı bir adım atan şirket; yüksek fiyat, yüksek performans ve kaliteli materyali bir araya getirmiş durumda. Oldukça dayanıklı ve hafif bir dizüstü olarak bizleri selamlayan VAIO Z, dünyanın ilk üç boyutlu kalıplanmış tam karbon gövde tasarımına sahip dizüstü bilgisayarı unvanını taşıyor.

VAIO Z, ne gibi özellikler sunuyor?

VAIO'nun bir YouTube videosu ile duyurduğu yeni dizüstünün en büyük özelliği, yukarıda da bahsettiğimiz gibi gövde tasarımını oluşturan materyal ve materyalin işleniş şekli. Oldukça dayanıklı ve son derece hafif olan karbon fiber levhaların üç boyutlu olarak istiflenmesi sonucu oluşan bu gövde, aynı zamanda tasarımsal olarak da etkileyici görünüyor. Yaklaşık 1 kg'lik ağırlığı olan VAIO Z'nin iddiası ise dayanıklı materyali sayesinde 1 metreden fazla yükseklikten düşmesi durumda bile çalışmaya devam etmesi.

Bu etkileyici materyale sahip tasarım, aydınlatmalı bir klavye, Ultra HD 4K çözünürlükte 14 inç'lik bir ekran ve 180 derece açılabilen bir gövde ile destekleniyor. Intel Core i7 11. nesil işlemciye VAIO Z'de Intel Iris Xe grafik işlemcisi eşlik ediyor. Dizüstü, tam şarj ile 10 saatlik kullanım imkanı sunuyor.

4 farklı versiyon, dudak uçuklatan fiyat:

VAIO Z, resmi web sitesinde karşımıza dört farklı seçenek ve haliyle dört farklı fiyat etiketiyle çıkıyor. 16 GB RAM / 512 GB SSD'li versiyonun fiyatı 3 bin 579 dolar iken, en pahalı üye olan 32 GB RAM / 2 TB SSD'li versiyonun fiyatı ise 4 bin 179 dolar.